الإعلان عن جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب

هسبريس من الرباط

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقدرة الشباب العربي على التأقلم مع معطيات العصر واستيعاب ما تقدمه التكنولوجيا من تقنيات وبرامج متطورة، ليتحولوا من مجرد مستهلكين لتلك الأدوات إلى مؤثرين ومشاركين في صنعها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيلهم بصورة تمكنهم من توظيف التكنولوجيا في خدمة مجتمعاتهم وتحفيز الطاقات على مزيد من العمل وتسليط الضوء على النماذج الملهمة القادرة على دفع عجلة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية.

وقال نائب رئيس الدولة موجهاً حديثه إلى رواد التواصل الاجتماعي: "أمجاد الشعوب تُبني بالتفاؤل والأمل والنظرة الإيجابية للمستقبل المدعومة بالتخطيط والعمل الجاد لبلوغ الأهداف، وعليكم مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعاتكم وتبني ما يهم الناس ويمس حياتهم اليومية.... نعوّل عليكم لتقديم القدوة والمثل الطيب في المجتمع كنماذج تحمل مسؤولية الترويج للفكر المستنير في عصر أصبح طابعه السرعة والتغيير".

وأشار حاكم دبي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره حفل تكريم الفائزين بـ"جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" خلال الحفل الذي أقيم تزامناً مع أعمال الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي، إلى أثر التواصل كقيمة إنسانية نبيلة أرستها دولة الإمارات ضمن الأسس التي ارتكز عليها بناء دولة الاتحاد، وترجمه حُكَّام الإمارات بصورة عملية سواء عبر مجالسهم قديماً ومن خلال شبكات التواصل في وقتنا الراهن، لتستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى لما يجب أن يكون عليه التواصل الفعال الذي يعد أساس النجاح، وهو ما أنعم الله به على مجتمع الإمارات بكل ما يحظى به من تنوع ثقافي كان دائما مصدراً لطاقة إيجابية تدعم مسيرة البناء وتعزز خطواتنا نحو المستقبل".

وقد كرّم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور كل من الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وحشد من المؤثرين العرب على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء المنطقة، الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب؛ وفي مقدمتهم الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بجائزة شخصية العام، إذ تتمتع، وفق بلاغ للمنظمين، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، بحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي لتجعل منه وسيلة لخدمة أهداف نبيلة في مجالات العمل الإنساني والتزامها بدعم المرأة والطفل، وتشجيع التعليم لمختلف فئات المجتمع ليس في الأردن أو المنطقة فحسب ولكن على الصعيد العالمي بصورة عامة.

وكرّم محمد بن راشد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بجائزة الأفراد عن "فئة السياسة" تقديراً لـ"جهوده الدبلوماسية واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بالطرق المثلى لتوصيل رسائله ودعم الأهداف والتوجهات الدبلوماسية التي تعكس مواقف دولة الجزائر الشقيقة، وذلك بما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الصحافة والدبلوماسية على مدار 46 عاماً".

كما تسلَّم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، جائزة فئة "الشباب" للمؤسسات التي فاز بها "المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني"، لدوره في توصيل صوت الشباب إلى المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الخدمات المتميزة لكافة المرتبطين بالحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين.

وكرّم، كذلك، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان عن "فئة الشباب" للأفراد، لـ"إسهامه البارز في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية بغية تحفيز الشباب على المشاركة بفعالية في المجتمع بصفة عامة وتشجيعهم على القيام بدور إيجابي مؤثر في دعم توجهات التنمية سواء على مستوى إمارة عجمان أو على امتداد دولة الإمارات، إذ يُعّد أحد الرموز القيادية الشابة ونموذجاً يحتذى للشباب بمسؤولياته كرئيس لإحدى الدوائر الحيوية في إمارة عجمان ورئيس لنادي عجمان الرياضي".

وتسلمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، جائزة "فئة الرياضة" للأفراد، نظراً لجهودها في تفعيل البرنامج والأنشطة الرياضة وتعززها بين أفراد المجتمع، واستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الصحي عبر العديد من المبادرات التي لاقت إقبالاً كبيراً بين الشباب.

وكرّم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم شرطة دبي عن فئة "الأمن والسلامة" للمؤسسات، وتسلّم الجائزة اللواء عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، حيث "استطاعت شرطة دبي تحقيق أعلى استفادة ممكنة من منصات التواصل الاجتماعي في التواصل الفعال مع الجمهور، في إطار الاهتمام العام لشرطة دبي لمواكبة توجهات الإمارة في التحول الكامل نحو الخيارات الذكية ودعم طموحاتها في أن تكون المدينة الأذكى عالميا، بما تتبعه الشرطة في ذلك من إستراتيجيات تقوم من خلالها بتقديم معظم خدماتها عبر تطبيقاتها الذكية المتنوعة، علاوة على استفادة شرطة دبي من منصات التواصل كوسيلة لتوعية الجمهور حول الموضوعات المهمة ذات الصلة بأمنهم وسلامتهم".

إلى ذلك، كرّم الشيخ مؤسسة "الوليد للإنسانية" عن "فئة المجتمع" للمؤسسات، وتسلّم درع التكريم الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء المؤسسة، تقديراً لدور المؤسسة الملموس في الترويج لأنشطتها الإنسانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتعريف بمبادراتها في مجالات محاربة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، ومشاريعها في تنمية المجتمعات والإغاثة في أوقات الكوارث.

كما كرّم الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، قناة أبو ظبي الرياضية، عن فئة "خدمة المجتمع" للأفراد، لجهوده في بث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر السلوكيات الإيجابية البنّاءة بين أفراد المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المبادرات والفعاليات الخيرية.

وعن فئة "التسامح" للمؤسسات، فاز "مركز جامع الشيخ زايد الكبير"، الذي يلعب من خلال منصات التواصل الاجتماعي دوراً رائداً في إيجاد قنوات للحوار مع الآخر، وتوفير فرص للتقارب بين الأديان والثقافات، وامتداداً لنهج القيادة الرشيدة المستلهم من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إرساء قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات".

وفاز الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد عن "فئة الإعلام" للأفراد، كأكثر الإعلاميين حضوراً وتفاعلاً على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا العام، حيث اشتهر الراشد بكتاباته السياسية وتحليلاته العميقة ومعاصرته للأحداث التي تمر بها المنطقة والعالم، كما شغل مناصب قيادية عديدة في مجال الإعلام، وفاز بالعديد من الجوائز وتم اختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي في العام 2016، يقول البلاغ المتوصل به.

كما كرّم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قناة "العربية" عن "فئة الإعلام" للمؤسسات، إذ تعد واحدة من المحطات المؤسسات الإعلامية متعددة المنصات، وتلقى انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي كونها مصدراً مهماً وموثوقاً للأخبار والتغطيات الحية على مدار الساعة، في الوقت الذي تولي فيه القناة شبكات التواصل اهتماما كبيرا كوسيلة مكملة لرسالة شاشتها، لضمان انتشار المحتوى الإخباري الذي تقدمه على أوسع نطاق ممكن، علاوة على اهتمام القناة بالتعرف على آراء الجمهور من خلال تلك المنصات.

وعن فئة "القطاع الحكومي" للمؤسسات، فازت "وزارة السياحة العمانية حيث فعّلت الوزارة دور منصات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى التفاعل مع المؤسسات، والترويج للمنتجات السياحية التي تزخر بها سلطنة عمان الشقيقة في الأسواق المستهدفة".

وفاز "مركز الإمارات للسياسات" بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الثالثة عن فئة "السياسة" نظراً لنشاط المركز في نشر التحليلات الإستراتيجية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوصول إلى فهم دقيق وواقعي لمصالح الدولة وأمنها في السياقيْن الإقليمي والدولي.

كما فازت "هيئة تنشيط السياحة الأردنية" بجائزة فئة "السياحة" للمؤسسات، لدور الهيئة في الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في توحيد عمليات الترويج والتسويق السياحي لتأكيد مكانة الأردن على الخارطة السياحية الدولية والترويج لها كعلامة سياحية في أسواق السياحة العالمية.

وعن فئة "السياحة"، فاز أنس إسكندر من السعودية، وهو أحد مشاهير الجولات السياحية حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زار العديد من الدول وأسهم في التعريف بثقافاتها وعاداتها عبر نشره لمجموعة كبيرة من الحلقات والفيديوهات والحوارات الحية مع سكان تلك المناطق التي زارها حول العالم.

وفازت عن فئة "التعليم" جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المملكة العربية السعودية، التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتعليم العالي للمرأة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد من الجامعات الشاملة للمرأة التي تتميز بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية، وتسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

كما حصلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة "الثقافة والفنون" للأفراد، لاستخدامها منصات التواصل الاجتماعي في التواصل مع جمهورها المتنوع بين العديد من الثقافات عبر حساباتها التي تشهد متابعة كبيرة بعد مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية اللبنانية والسورية.

أما فئة "الثقافة والفنون" للمؤسسات، فقد فازت بها شركة Storytel Arabia، الأردن، لنشاطها الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طرحها لمكتبة صوتية تشمل مجموعة من الكتب والمؤلفات العربية والعالمية ونجحت من خلالها من استقطاب الآلاف من محبي القراءة في العالم العربي.

وشمل التكريم، ضمن "فئة الاقتصاد" للأفراد، الإعلامي اللبناني جو الهوا، من قناة "سي إن بي سي عربية" لوصوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى أعداد كبيرة من المتابعين والمهتمين بعالم الاقتصاد، ونشر تحليلاته الاقتصادية وحلقات برنامجه التلفزيوني.

وفازت "بوابة أرقام المالية"، المملكة العربية السعودية، عن فئة "الاقتصاد" للمؤسسات، حيث باتت البوابة أحد أهم الخيارات للباحثين عن المعلومات المالية والأخبار الاقتصـادية، محققة نسب متابعه عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر يومياً، يتصفحون أكثر من 70 مليون صفحة شهرياً.

وفي فئة "ريادة الأعمال" للأفراد، فازت هدى القطان، خبيرة التجميل العراقية، والتي ساعدها انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكون واحدة من أفضل 10 مدونات في مجال التجميل على مستوى العالم، لتدخل بعد ذلك عالم الأعمال وتمتلك اليوم إحدى شركات التجميل؛ لكنها ما زالت تقدم المساعدة للنساء من خلال مدونتها للعناية بالجمال.

وعن فئة "ريادة الأعمال" للمؤسسات، فاز موقع "بوتيكات"، من دولة الكويت، الذي يعتمد في التسويق لمنتجاته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع أهم مشاهيرها في الخليج والوطن العربي.

أما جائزة فئة "الرياضة" للمؤسسات فذهبت لموقع "في الجول FilGoal"، من مصر. ويُعد الموقع أحد أبرز المواقع الرياضية المتخصصة في مجال كرة القدم على المستوى العربي الذي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في نشر تغطياته الآنية للدوري المصري لكرة القدم بشكل خاص والدوريات العالمية بشكل عام.

وفاز عبد الله السبيعي، الخبير التقني السعودي، عن فئة "التكنولوجيا" للأفراد، وهو أحد أبرز المؤثرين في مجال التوعية التقنية على منصات التواصل الاجتماعي، واكتسبت مقاطعه المصورة شهرة واسعة نظراً لمحتواها التوعوي الذي يقدم من خلاله خبرته في مجال التكنولوجيا الرقمية ونصائحه لما قد يواجه مستخدمي الأجهزة الذكية من مشكلات.

كما فاز موقع Tech Voice، السعودية، عن فئة "التكنولوجيا" للمؤسسات، وحقق الموقع انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي لما يقدمه من مواد ومقاطع متخصصة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الذكية والتطبيقات.

وفاز أحمد عبد الملك، طبيب عائلي، الكويت، عن "فئة الصحة"، تقديراً لخدماته الطبية التي يقدمها لمتابعي منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشتهر عبد الملك بنشره لمقاطع مصورة سريعة يقدم من خلالها مجموعة من النصائح الطبية التي تهم أفراد الأسرة وتساعدهم على الوقاية من الأمراض بأسلوب بسيط يفهمه الجميع.

وعن فئة "الصحة" للمؤسسات فازت "مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال"، مصر، حيث يعدّ المستشفى من أبرز المؤسسات التي حققت حملاتها انتشارا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتمكن فريقها من ترسيخ مكانة المستشفى كمؤسسة لديها القدرة على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج سرطان الأطفال والوقاية منه.

وفاز موقع "طقس العرب"، الأردن، عن فئة "البيئة" للمؤسسات، إذ يقدم الموقع خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرض الحالة الجوية للدول العربية، كما يقدم نصائح صحية وتوعوية حول التقلبات المناخية وتأثيرها على حياة الناس، إضافة إلى معلومات حول الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض وعلوم الفلك.

أما جائزة فئة "الترفيه" للأفراد ففاز بها الفنان البحريني الشاب أحمد شريف، الذي ذاعت شهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي بتقديمه للمشاهد والمقاطع الكوميدية التي تمثل واقع الحياة اليومية بشكل ساخر على موقع "إنستغرام" ليصبح اليوم واحد من أبرز صناع الكوميديا في البحرين.

وفي فئة "الترفيه" للمؤسسات، فازت شبكة "تلفاز 11" السعودية، وهي واحدة من أكثر قنوات اليوتيوب شعبية في السعودية، إذ يتابعها أكثر من 12 مليون شخص وحقق محتواها الرقمي على أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب.

وفي ختام حفل جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب، كرّم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز في "فئة الجمهور" وهو الفنان المصري محمد هنيدي، وتَمنح هذه الفئة جمهور ومتابعي رواد شبكات التواصل الاجتماعي حق التصويت لترشيح واختيار شخصيتهم المفضلة للفوز بجائزة "أفضل مؤثر" عربي، حيث اشتهر هنيدي بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما من خلال حسابه على "تويتر" الذي يتواصل معه مع جمهوره ويتعرف منهم على ردود أفعاله حول ما يقدمه من أعمال. كما شهد حسابه العديد من المناوشات الظريفة مع كبار النجوم في العالم العربي بما اشتهر عنه من خفة ظل.