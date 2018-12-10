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كُتّاب وآراء
خاشقجي ينافس ترامب على لقب "شخصية العام"
ينافس الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وآخرين، على لقب "شخصية العام 2018".
وتضم القائمة القصيرة حسب تصنيف مجلة "تايم"، 10 مرشحين للحصول على لقب "شخصية العام".
ومن بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية "مؤامرة ترامب مع روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.
وبالإضافة إلى المرشحين السابقين سيدخل في المنافسة شخصيات رمزية عن المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.