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كُتّاب وآراء
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ماكرون يقرر الزيادة في الرواتب ـ100 يورو شهريا
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:19
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزيادة في الأجور بـ100 يورو شهريا، وذلك عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجون باتوا يعرفون بذوي "السترات الصفراء".
وقال ماكرون في خطاب له قبل قليل إنه يعتبر نفسه جزء من الوضع الراهن في البلاد رغم أن الأزمة قديمة منذ 40 عاما" وفق تعبيره.
واسترسل الرئيس الفرنسي الذي اجتمع مع ممثلين عن حركة السترات الصفراء، بأنه سيتم أيضا مراجعة طريقة التقاعد ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
1 - تطواني الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
اسمع و استافد أسي العثماني، المرجو من الحكومة التي لا تمثلنا أخذ العبرة
تعليق غير لائق
117
2 - مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
ماكرون لم يزد 100€ للفرنسيين. بل زاد 100€ في الحد الأدنى للأجور واعدا الشركات بعدم دفع أي أورو في هذه الزيادة.
3 - Mohamed imermez الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
بلاد الحق والقانون ليس مثل المغرب القوي يأكل الضعيف
4 - farid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
C'est ça un vrai peuple révolutionnaire et combattant vive la France vive le peuple français
5 - المهاجر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
ادا قررت فرنسا الزيادة في الأجور ...تستحق لأن فرنسا دولة عضمى ودخلها القومي يفوق دخل اسبانيا بمرتين والمغرب ب 12 مرة .....
تعليق غير لائق
-50
6 - nezha de rabat الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:27
الله عليك يازوج بريجيت
برافو براف برافو عى الحان محمد الجم
Vive la France et vive les français
برافو براف برافو عى الحان محمد الجم
Vive la France et vive les français
7 - mouss الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:28
100 euro brut.. C 70 net.. Et le reste c ou.? Pour les tax qui trop
تعليق غير لائق
-29
8 - فارس الظلام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:28
تقريبا فحالنا ، حتا حنا بغاو يزيدونا 600 درهم على عشرين مرحلة يعني كل مرة يزيدوك درهم فالخلصة حتى يكماوها ، المهم لي بغيت نكول نتا فين و أنا فين .
9 - خالد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:28
قال ليك شي وحدين : (واش بغيتو تردونا بحال سوريا هههه)
تعلموا يا عرب و خذو الدروس.
الحقوق تؤخذ ولا تعطى.
و انتهى الكلام.
تعلموا يا عرب و خذو الدروس.
الحقوق تؤخذ ولا تعطى.
و انتهى الكلام.
10 - امجوض الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:29
ناس كتحترم الشعب اما حنا غير ساعة مقدروش احيدوها رغم المضاهرات وكلشي ما بالك بزيادة الاجور حسبي الله ونعم الوكيل
11 - oussa الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:29
100 euro brut , un peux pres 65 euro net , et les heures ils sont pas compter pour les impôts c deja pas mal , mais les gilets jaune ils son pas satisfait
12 - عمر تطوان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:29
هي زيادة في السميك و ليست زيادة عامة في الأجور
13 - هبة الإبراهمية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:30
رؤساء ديال بصح والله حنا في المغرب نبقاو نحتجوا عشرين عاما و الله لا دوها فينا حقيقة المغرب كيزيد غير في الساعة والما والضو والمازوط و مواد استهلاكية
14 - ههه والله لا زكلوك هههه الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:31
و أخيرا سوف تصادق الحكومة على الزيادات للموظفين
15 - Ahmed الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:31
لا تزعلوا فالحكومة ستزيد الموظفين 40€ مقسمة على 3 سنوات شكرا عثمان بيك
16 - الحسين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:31
الزيادة ليست في الأجور، هاذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور
17 - وجدي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:31
اما رئيس الحكومة المغربية يقترح زيادة 100 درهم لانها تساوي 100 اورو اي ان الدرهم المغربي يساوي 10 مرات الاورو فعلا لم يخطأ رئيس الحكومة المغربية عندما قال المغرب احسن من فرنسا
19 - ber nour paris الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
انها فرنسا والفرنسيين ياسادة. يحتجون على حقهم وحققت نتيجة اتمناها لي المغرب الحبيب الله ولي التوفيق
20 - بوحاطي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
شتو المعقول ناس عارفا شنو كتدير رغما عن الحكومة تنزلات على الزيادة في الضراءب و حنا زيد زيد و ما كاين غير زيد عرفونا والو
21 - مقاربة اقتصادية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
الزيادة في الاجور هو الحل عندما يتعدر مراجعة الاسعار..والمسألة قد لا تكون ناجعة عندما لا تكون هذه الزيادة كافية...تبقى نسبة الدخل الفردي هي من تحدد القدرة الشرائية للمواطن.
22 - rodéo الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
و لم لا سترات صفراء في المغرب السنا في حالة مزرية أكثر من الفرنسيين ؟ الم تأتي حكومة العثماني و بنكيران قبلها على الأخضر واليابس يجب التفاعل
23 - azzouze الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
في المغرب والله متشوفو ريال قال ليكم س ابعتماني و قبل منو بنكيران
24 - ساجد لله الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:32
السلام عليكم ورحمة الله .الشعب واعي يستحقووون....
25 - AHMED الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:33
ما ضاع حق وراءه طالب....و...و ما نيل المطالب بالتمني..
26 - الوافي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:34
الدول المتحضرة الديموقراطية تنصت إلى شعوبها وتحاول حل مشاكلها اما الدول المتخلفة فتسارع الى أقباعهم في السجون لعشرات السنين، يارب فك اسر كل مظلوم.
27 - Barouki Oussama الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:35
100 ماشي شي حاجة كبيرة مقارنة مع المستوى المعيشي الفرنسي
28 - أطلسي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:35
100 € تساوي 1100 درهم مغربي والعثماني يصر على 400 درهم على ثلاث سنوات صدق عندما قال المغرب أحسن من فرنسا.....
29 - بشرى للفرنسيين تحياتي لهم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:35
النضال دائما ما يعطي أكله على مر التاريخ، في المغرب النضال يعتبر فتنة على قولة جهابدة المفكرين الذين ابتلينا بهم.
30 - rachid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:35
زيادة 100 اورو في فرنسا ليست بالزيادة المهمة,,, راه بحال الى زدت 150 درهم للسميك في المغرب
31 - كلشي ديالهوم و حنا مواليه الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:36
الميزانية العامة لا تحتمل ثقل المائة اورو .. مزيد من البحث عن الاورانيوم في العمق الافريقي لسد ثغرات الميزانية اما الموز فهو لهم و الفستق لهم و الذهب لهم و الفضة لهم و الفوسفاط لهم و القيمرون لهم و الشكولاه لهم
32 - عبد ربه الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:36
دولة القانون والمؤسسات
الله يعطيك ما تكول السي العثماني
كليك 100.00 في زيادة الأجور
فين تبان 1000.00 ديال ماكرون
الله يعطيك ما تكول السي العثماني
كليك 100.00 في زيادة الأجور
فين تبان 1000.00 ديال ماكرون
33 - نجاري الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:36
سمع احزب العدالة والتنمية بقيادة بن كيران ولعتماني
34 - عبد ربه الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:36
دولة القانون والمؤسسات
الله يعطيك ما تكول السي العثماني
كليك 100.00 في زيادة الأجور
فين تبان 1000.00 ديال ماكرون
الله يعطيك ما تكول السي العثماني
كليك 100.00 في زيادة الأجور
فين تبان 1000.00 ديال ماكرون
35 - خالد افران الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:37
دولة و رئيس و نظام يحترمون المواطنين و تحس بهم و تستمع لهم مع إجراءات فورية في المقابل شعب يدافع عن حقوقه بامتياز و تظامن و بدون خوف.
و ليس مثلنا حكومة قهرتنا نقابات باعت الماطش من زمان شعب خنوع بامتياز كيف يعقل أن المغرب آخر و أفقر دخل في العالم و دنيا هانيا
و ليس مثلنا حكومة قهرتنا نقابات باعت الماطش من زمان شعب خنوع بامتياز كيف يعقل أن المغرب آخر و أفقر دخل في العالم و دنيا هانيا
36 - إرادةالشعب وقوةالشارع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:37
إنها إرادة الشعب و قوة الشارع عندما تتقاطع مع بعضها البعض و في اللحظات الحاسمة يتم التغيير والاستجابة لمطالب الشعب والإنصات له و تفهمه عوض لغة الخشب وبيع وتسويق الوهم السياسي الشعبوي الزائف الذي تمارسه الطبقات الحاكمة في نظم الاستبداد و حكوماتها الفاسدة مثل حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة في بلادنا.. نتمنى أن نستيقظ نحن المغاربة على انتفاضة شعبية عارمة لحركة سترات صفراء على غرار فرنسا تحقق بعض مطالب الشعب المغربي الكادح الغلبان التعبان..
37 - هم......هم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:37
و سينتفض رجال التعليم مطالبين بزيادات في الأجور بما يعطي للاستاذ و المعلم راتب الوزير ....و كذا تخفيض عدد ساعات العمل من 18 ساعة في الأسبوع إلى ثمان ساعات أسبوعيا أي ساعتين في اليوم.... حتى يتمكنوا من الالتحاق بالعمل النضالي و النقابي و الجمعوي(النفعي)و قاعات الساعات الإضافية ليلا و المدارس الخاصة نهارا.
38 - احمد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:37
الحق يعلو ولا يعلى عليه.الوجه المتوحش لليبرالية الجديدة انكشف مع احتجاجات اصحاب السترات الصفراء.بدون تخوين اي احد او ادعاء نظرية المؤامرة كما يحدث عندنا في اي احتجاج حتى ولو كان من ثمن الماء والكهرباء."ينصر الله الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة".
39 - مافاهم والو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:38
ايوا الدور عليك يا العثماني حتى المغاربة يريدون الزيادة على هذا المنوال بدون قيد او شرط والتخفيض من سن التقاعد الى 58 سنة على الاقل
40 - عبوكيليز الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:39
نرجو ان تصل الرسالة الى من يعتبرون مسؤولون بهذا البلد والا فسوف تؤول الامور الى اوضاع لا نحسد عليها
41 - عاجل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:39
عاجل خبر ما سرح به الرئيس الفرنسي 100 € زيادة في الراتب الشهري السميك
عاجل خبر ما سرحت به سابقا الوزيرة الحقاوي من قبة البرلمان 20 درهم يستطيع المغربي العيش بها يوميا
مقارنة محيرة وفيها سؤال.
عاجل خبر ما سرحت به سابقا الوزيرة الحقاوي من قبة البرلمان 20 درهم يستطيع المغربي العيش بها يوميا
مقارنة محيرة وفيها سؤال.
42 - متتبع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:40
تلك الزيادات التي يستفيد منها الفرنسيون بعد التظاهرات التي عرفتها فرنسا تحت شعار " السترات الصفر" ستكون لا محالة على حساب الشعوب المستعمرة و المقهورة و التي عدد من أبنائها يموتون غرقا في البحار أملا في الهجرة.
43 - هشاام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:40
عااااادي أصلا هادوك رجاال ماشي بحالنا،
يالاه العثماني ياك لي درتها فرنسا كديرها المغرب ، إيوا زيدو للشعب 1000 درهم حتا نتوما
يالاه العثماني ياك لي درتها فرنسا كديرها المغرب ، إيوا زيدو للشعب 1000 درهم حتا نتوما
44 - Mccfokl الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:41
اولا زيادة 100 اورو هي في زيادة في الحد الادنى للأجور ولذا يجب ان يوافق عليها البرلمان ، وهذا يعني انه سيعيد فرض الضريبة التي تم تعليقها، زيادة 100 اورو فهي لاشي ربما كزيادة 100 درهم لدينا ، فقط الاشتراك الشهري لذى شركات النظافة هو 100 اورو.
لاظن ان هذه الحيلة ستنطلي على المحتجين
لاظن ان هذه الحيلة ستنطلي على المحتجين
45 - ملاحظ الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:41
المغرب سبع سنين و يتفاوظون من اجل الزيادة وفي الاخير تمت الموافقة على زيادة 30 يورو موزعة على 3 سنوات
46 - Salassi alaouin الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:41
الزيادة بالنسبة إلى" السميك" الحد الأدنى.
لكن قال وهذا يهم الشركات الفرنسية التي تستثمر خارج فرنسا يجب أن تؤدي الضرائب للخزينة الفرنسية مثل ما فعل الرئيس الأمريكي . و أنا التي تشتغل عندنا في المناطق الحرة لا مشكل و غيرها مشكل .
لكن قال وهذا يهم الشركات الفرنسية التي تستثمر خارج فرنسا يجب أن تؤدي الضرائب للخزينة الفرنسية مثل ما فعل الرئيس الأمريكي . و أنا التي تشتغل عندنا في المناطق الحرة لا مشكل و غيرها مشكل .
47 - rim الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:42
وا فينكم اللي كاتشفاو في فرنسا؟ الزفزافي هدر على المصحات و المدارس لا حوه في الحبس
48 - مغربي لاديني الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:42
تصحيح
الزيادة ليس في كل الأجور وإنما زيادة euro100في الحد الأدنى للأجور...
بالاضافة لاجرائات أخرى تعود بالنفع على الطبقة العاملة.
تعلموا يامعشر المسلمين وخدوا العبرة من " الكفار الضالين والذين لا يفقهون "
كما قلنا من قبل فرنسا دولة ديمقراطية ودولة حقوق الإنسان و الحرية والعدالة رغما عن أنوف المناهضين للحريات وحقوق الإنسان.
الكفار يجتمعون لمناقشة مشاكلهم لحلحلتها وهاهم فعلوا، الرئيس وهو يلقي خطابه كانت عيونه تبرق وكادت ان تذرف دمعته.
لو كان واحد من حكامنا المسلمين لقام بتخريج عينيه وبدا يقصف شعبه بالتهديدات والوعيد وببرك دموية لردعهم.
الكثير بدأ يتشفى ويغرد سيبدأ الخريف الفرنسي وبداية الحرب العالمي الثالثة وغير ذلك من الهرطقات، وهاهم اليوم يتلقون صفعة تلو الأخرى.
الزيادة ليس في كل الأجور وإنما زيادة euro100في الحد الأدنى للأجور...
بالاضافة لاجرائات أخرى تعود بالنفع على الطبقة العاملة.
تعلموا يامعشر المسلمين وخدوا العبرة من " الكفار الضالين والذين لا يفقهون "
كما قلنا من قبل فرنسا دولة ديمقراطية ودولة حقوق الإنسان و الحرية والعدالة رغما عن أنوف المناهضين للحريات وحقوق الإنسان.
الكفار يجتمعون لمناقشة مشاكلهم لحلحلتها وهاهم فعلوا، الرئيس وهو يلقي خطابه كانت عيونه تبرق وكادت ان تذرف دمعته.
لو كان واحد من حكامنا المسلمين لقام بتخريج عينيه وبدا يقصف شعبه بالتهديدات والوعيد وببرك دموية لردعهم.
الكثير بدأ يتشفى ويغرد سيبدأ الخريف الفرنسي وبداية الحرب العالمي الثالثة وغير ذلك من الهرطقات، وهاهم اليوم يتلقون صفعة تلو الأخرى.
49 - [email protected] الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:42
وفينك أسي العثماني...!!!لي قال بغي يزيد للأجراء 100 dh
علينا بثورة في المغرب لتغيير الوضعية....الحق يؤخد ولايعطى...
علينا بثورة في المغرب لتغيير الوضعية....الحق يؤخد ولايعطى...
50 - chafike الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:42
j espère que tu vas rentrer dans l ordre
51 - Hamid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:42
أظن أنه حان دورنا لربح بعض المكتسبات. على غرار الشعب الفرنسي. أما إن إنتظرنا الحوار الإجتماعي في ظل الفساد الذي ينهش النقابات تحت قيادة أكبر اللصوص الذين استفادو من الملايير لتنويم الشعب فلن نحقق أي شيء. إذن علينا أخد زمام الأمور. الشارع هو الحل. لقد هرمنا من الإنتظار.
52 - سعيد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:43
و أخيرا انحنى للعاصفة (مرغم اخوك لا بطل ) و سيتم إطلاق سراح المعتقلين (ما يفوق الالف) اظن انه اتخذ هاذا القرار بمضض و إلحاح من فريق مستشاريه الأكفاء، ،و بصفته بنكي محترف يعرف كيف يستفيد من زيادة 100 اورو، وذاك بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة ،لأن الرواج الاقتصادي و القدرة الشرائية ستنمو و بالتالي مداخيل الخزينة .الوحيد الذي سيتضرر هم أرباب العمل من الخواص، لكنهم لا يابهون لذالك حين يوضعون أمام الأمر الواقع ،الكل رابح،،،؛؛؛؛؛
54 - ماما فرنسا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:43
في فرنسا زيد لما زيد الدقيق" أما في المغرب زيادات لا تحصى.... ولا زيادة في الأجور للمواطن المغربي الضعيف حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أيها المسؤولين والأحزاب السياسية الفاشلة الخونة
55 - Anti-Anti الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:43
الغريب في الامر ان الدولة المغربية تتماطل منذ ولايتين حكوميتين في الزيادة في رواتب الموظفين، اما الملفات القطاعية في كل حوار، فيبدو ان ممثلي الدولة يجلسون مع النقابات في حوارات يتسامرون فيها ويأكلون الزريعة. اين جواب ملف الترقية بالشواهد في الصحة والتعليم، اين الجواب على مطالب المتعقادين بالادماج.. ابن اين
بلا ثورة، كتلك التي قام بها اصحاب السترات الصفراء، لن يكون هناك اي تنمية.
بلا ثورة، كتلك التي قام بها اصحاب السترات الصفراء، لن يكون هناك اي تنمية.
56 - Mohamed El mosbahi الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:43
ليس المهم الزيادة في الأجور الجميل هو التدافع السياسي الدي قم بها الشعب والأحزاب والنقابات والجميل كيف كرم السيد مكرون كل الشعب الفرنسي بكل حساسياته الاجتماعية والسياسية ولاقتصادية
57 - عاطل عن العمل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:44
سيد ماكرون هل يمكنكم احتلالنا مرة اخرى؟ نحن لا نريد زيادة 100 اورو ، فقط نطالب بمدارس جميلة وتعليم جيد ومستشفيات و الاعتناء بالجدات و الاجداد المسنين وخذو مواردنا كلها..
58 - الوطنية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:44
فلتستفد العدالة والتنمية من الخطوة بحكم انها تدعي ان المغرب احسن من فرنسا ( ربما في القمع ) ثم لأنها مند شهور وهي تساوم النقابات على زيادة 400 ده مقسمة عل ثلاث سنوات
59 - kjkj الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:44
الله يعطيهم الصحة.. هذه غير زيادة فثمن المحروقات و الناس طالبو بحقوقوهم كاملة، الفرنسيين رجال و نساء ما كيسمحوش فحقهم مهما اقتضى الأمر
60 - عكي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:44
عندما يكون النضال حقيقيا تأتي النتائج اتباعا.
61 - wood الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:44
بهذا الإجراء فإن النظام الفرنسي يسعى لإنقاد نفسه ، لانه يعرف أنه لا يملكن أن يلجأ الأساليب الديكتاتورية و الهمجية التي تنتهجها الدول الإستبدادية . فبالتالي ليس أمامه إلى الإستجابة لمطالب الشعب و لو جزئيا . أما في دول العالم الثالث فسيزداد عليها الضغط و قد تدفع ثمن هذه الزيادات في أجور الفرنسيين و قد يساهم المخزن المغربي كعادته في دعم الإقتصاد الفرنسي !!!
62 - عبد الاله العروي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:45
..عندما يجتمع المجتمع المدني علي كلمة واحدة ..دون خوف ولا جبن ..يجني الغلة وتكون النتيجة ايجابية بل يطئطئ راءس وانف الحكومة ويمرغها في الثراب ويجعل الراعي وحكومته كالنعامة تغمس راءسها في الرمال خوفا منه ...هذا فقط يقع في المجتمعات الغربية..ا ما المجتمعات العربية فهي لا تجراء حتي علي الهمسس ا و اللمس من كترت جبنها وخوفها من العصابات التي تحكمها..لن ننشد التغير وسوف نظل مجتمعا عربيا نسير ك القطيع و الجزار راعينا..
63 - هنيئا للفرنسيين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:45
هنيئا لفرنسا بشعبها المناضل و تضحيات المواطنين الذين يحتجون في الطرقات في ضروف مناخية صعبة : برد و صقيع...
65 - شعب يستحق الحياة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:46
شكرا لك أيها الشعب الفرنسي يوم بعد يوم تغير تفاصيل الحياة وتذكر جميع الشعوب المظلومة في حقوقهم أن السبل الكفيلة بالعيش الكريم في بلدانهم هو الانتفاضة الشعبية هذا هو الذي يغير الواقع اما الكلام والخطابات فلم يعد يهتم بهم احد
66 - عابر السبيل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:47
أتمنى أن يحدو المغرب حدو فرنسا في جميع المجالات وليس فقط في الساعة الإضافية
67 - ADAM الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:47
إحتجاجات شعبية في فرنسا من أجل تحسين المعيشة لا يتزعمها لا حزب و لا نقابة بل حركة السترات الصفراء التي هي أيضا ليس زعيم و بعد تلاتة أسابيع من الصمود ردخ الرىيس الفرنسي لمطالبهم بزيادة مائة أورو في الحد الأدنى للأجر كما قرر عدم أحتساب الضريبة على ساعات العمل الأضافية كما ان هناك إجراءات مستقبلية تخفيض الضريبة على الدخل و إلغاء ضريبة السكن و عندنا نحن ما إن هددت النقابات بالإضراب حتى أسكتهم رئيس الحكومة بدعم مليار و نصف تم بعدها لم نسمع لهم حس إلا من حين لأخر من أجل الإستهلاك الإعلامي
68 - المروكي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:47
خاصنا سترات مجخلطة لا لون لها في مواجهة السياسات اللاشعبية لحكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة
69 - مغربية الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:48
حكومات تحترم نفسها و تتفهم واقع المواطن و تشاركه همومه ليست كحكومتنا الموقرة التي تطحن المواطن و تنعم هي بالرخاء و بدل ان تدافع عن المواطن تدافع عن مصالحها الخاصة: من تعويضات خيالية، من سيارات فارهة من اعفاء من الضرائب ....و يقول العثماني ان المغرب احسن من فرنسا .اكيد لكم و ليس للمواطن المطحون لان مسؤولي فرنسا لا ينعمون بالخيرات التي تنعمون بها انتم، هم مجرد موظفي الدولة لهم اجور حسب القانون المعمول به و ليسوا رجال أعمال مثلكم
70 - حميد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:48
هنا يكمن الفرق بيننا وبينهم هنا الفرق بين من يستمع لمطالب الشعب ويلقي خطابا ويعترف أنه يتحمل جزءا من المسؤولية فيما يحصل ويعد بإجراءات فورية وملموسة وبين من البلاد تغلي وهو يمضي عطله التي لا تنتهي وحين يخطب في رعاياه يصفهم بالعدميين ومثيري الفتنة الذين تحركهم أجندات خارجية... المرجو النشر
71 - رباطي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:48
هنيئا للشعب الفرنسي، رجال و نساء، دماء الثورة الفرنسية لا تزال تجري في عروقهم، الآن عرفتم لماذا فرنسا دولة عظمى لأن لها شعب عظيم، مارسوا الإحتجاج خلال 3 أسابيع و نجحوا في إخضاع ماكرون، رغم أن ظروفهم مقارنة مع المغاربة جيد جدا، الفرنسي يعتبر نفسه فقير إذا لم يستطع أن يشتري سيارة فاخرة و إذا لم يستطع السفر في العطل، أما في المغرب فالفقر كفر!
72 - حفيظ باريس الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:48
على الأقل كاين تجاوب مع الشعب ماش بحالنا كايخليونا كانغليو ومكاينش لي مسوق
73 - عبد اللطيف الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:49
زعما ممكن هاد ساسة ديالنا يعمل فيهم ماكرون النفس ، و يكونوا آدميين يحسوا بالمواطن ، ما عرفت هل سبق لأحد هؤلاء الساسة أو الرعاة أن دمعت عيناه لمّا يرى جيشا من العاطلين عن العمل ، جيشا من الأميين و جيوشا من الفقر ... هل يحسون بنا نكتوي بنار الغلاء ؟ ما موقفهم و هم يركبون و يسكنون و يلبسون و يأكلون بيننا نحن نتفرج ؟ مستبعد أن نصمد نتفرج على الظلم ، مستحيل نبقى نشوفو في لخيرات و هي خارج متناولنا ، شوية الإحساس بالمسؤولية التاريخية و الأخلاقية و الدينية و الضميرية إلا عندكم شي ضمير ، لحباسات صعيب يسدو أفواه المظلومين فيقو فيقوا قبل ما تحرقوا لبلاد و تقودوها لفتنة . ترجلوا كتبوا اسمكم في كتب التاريخ كصناع مجمتع رفاهية
74 - احساين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:53
نحن احسن من فرنسا لقد قالها واحد و قام بالزيادة فرنسا دارت ابحال الحكومة المغربية العثماني زاد 100 و ماكرون زاد 100 نحن عملتنا اسمها الدرهم و هم اسمها الاورو المهم 100 اديالنا او هما 100 اديالهم
75 - من باريس الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:54
ومع ذلك الديوك الصفراء ليست راضية بهذه القرارات و ستحتج من جديد لأن أغلبيتهم لا يعرفون سبب الإحتجاج باغين غا الصداع ، كانوا يطالبون فقط بعدم زيادة الضرائب على البنزين... إلى زادو في الخراب خاصهوم القرطاص...
76 - youssef maaseik الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:54
هذا في فرنسا مع أن المحتجين مارسوا شتى الوسائل من سب وشتم للرئيس ناهيك عن الخسائر في البنى التحتية ومع ذلك تحققت المطالب، وفي بلدي الحبيب كل من طالب بأبسط الأشياء أقلها حق التطبيب وكسرة خبز يزج به في السجن مع حرمانه من حقوق السجين وتلفق له جميع التهم فمتى سيعتبر أصحاب الكراسي والسلطة من ماماهم فرنسا؟
77 - المهدي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:54
100 اورو أولاً في الخام وليس الصافي brut وليس net وعند احتساب اللاقتطاع سيكون المبلغ الصافي أقل من ذلك بكثير وهي تخص الحد الأدنى للأجور .. بعض السياسيين مثل ميلونشون وكذلك السترات الصفراء الذين يبدو انهم بدورهم انقسموا الى صقور وحمائم يتوعدون بالاستمرار والنزول الى باريس وباقي المدن السبت المقبل لأن خطاب مكرمون جاء دون التوقعات ...
78 - Adolf الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:04
وخا يزيدهوم حتى 1000 أورو فالشهر كيف والو حيت المغرب حسن من فرنسا كيفما قال رئيس الحكومة المبجل سيدنا العثماني رضي الله عنه.سوف أموت من شدة الفرح في هذه البلاد العجيبة.
79 - الربيع الأصفر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:09
ها نحن نعيش نهاية عصر الحرية والكرامة والديموقراطية لقد ضاق الناس قهرا بسب الأمبرالية المتوحش وإرتفاع المعيشة والضرائب وأصبحت معها الطبقة المتوسطة تعاني الفقر نتيجة احتكار الاموال بيد فئة قليلة من الأغنياء الذين يتحكمون في سياسة وإقتصاد البلاد ومصير العباد.كونوا على يقين فالسنوات القادمة لن يجد الاروبيون شغل بسبب العولمة فسيدطروا الاروبيون لأحتجاجات والأعتصامات ما يسمى بالربيع الأصفر لاجل لقمة العيش والسكن وإنه لمأسف.
80 - Amouna الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:17
ها المعقول ماشي بحالنا فالمغرب نقابات تحاور الحكومة فقط في خصوص مصالحها اما فيما يخص الموظف فرحمة الله عليه لانو ساكت و ماقدر يهضر على حقو
81 - من فرنسا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:18
لمن يقول 100 euro brut هذا غير صحير، أنا هاد سمعت ف bfmtv ان هذه الزيادة هي NET
Smic اليوم لشخص يشتغل ( 35 ساعة/الاسبوع ) هو 1188€ فالشهر
بداية 2019 يعني في خلال أيام سترتفع ب 100 € Net
يعني الحد الأدنى للأجور لشخص يعمل (35 ساعة /الاسبوع) غايكون هو 1288 € net فالشهر
والساعات الاضافية فوق 35 ساعة/الاسبوع غاتكون معفية من الضرائب والاقتطاعات لكي يشجع الناس على العمل والربح الأكثر
وبالنسبة للمتقاعدين اللي تايشدو أقل من 2000€ قرر بعض الاعفائات
Voila الناس اللي كاتخدم الشعب
Smic اليوم لشخص يشتغل ( 35 ساعة/الاسبوع ) هو 1188€ فالشهر
بداية 2019 يعني في خلال أيام سترتفع ب 100 € Net
يعني الحد الأدنى للأجور لشخص يعمل (35 ساعة /الاسبوع) غايكون هو 1288 € net فالشهر
والساعات الاضافية فوق 35 ساعة/الاسبوع غاتكون معفية من الضرائب والاقتطاعات لكي يشجع الناس على العمل والربح الأكثر
وبالنسبة للمتقاعدين اللي تايشدو أقل من 2000€ قرر بعض الاعفائات
Voila الناس اللي كاتخدم الشعب
82 - مغربي قح الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:19
وقد قرر قبل قليل رئيس الحكومة المغربي، أنه سيحدو حدو السيد ماكرون، وسيأمر بزيادة رواتب العمال و الموظفين بما يناهز الف درهم للشهر.
هاد شي لي بان لي في المنام.
هاد شي لي بان لي في المنام.
83 - ولد حميدو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:21
يجب أن لا نقارن أنفسنا مع فرنسا أو الصومال و لكن على حكومتنا أن تراعي القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المغاربة فادا لم تكن زيادة فيجب تسقيف آثمنة المواد الضرورية حسب السميك الحالي لأنه لا أهمية لزيادة يواكبها التهاب الأسعار
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