برلماني يهدد بـ"قطع رأس" المطرب راغب علامة

هسبريس - الأناضول

وجه فنانون لبنانيون، الإثنين، انتقادات لنائب في البرلمان هدد المغني المشهور، راغب علامة، "بقطع" رأسه، على خلفية إصدار الأخير قبل أيام أغنية سياسية بعنوان "طار البلد".

ويدعو علامة في أغنيته، وهي من تأليف نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي، "الناس إلى التحرك وإطلاق صرختهم بوجه الوضع السياسي والاقتصادي (المتردي) في البلد".

واستنكر علامة وفنانون آخرون التهديد الذي جاء على لسان حكمت ديب، النائب في كتلة حزب "التيار الوطني الحر"، بزعامة رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وقال ديب، في مقابلة أمس مع قناة "أو تي في" أمس: "هيدا لازم يطير راسو (هذا لا بد أن تطير رأسه)، شو يعني (ماذا يعني) طار البلد (؟!) شو هل اللامسؤولية".

وغرد ديب على "تويتر": "راغب علامة، خلّي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك (ما الذي تريده) بالبلد ؟".

وأثار تهديد ديب استهجانًا في الأوساط الفنية والسياسية.

وتوجه علامة إليه بتغريدة جاء فيها: "هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك... انا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.. بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان.. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب".

وقال علامة، في حديث صحفي، إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق ديب.

وأضاف: "وجّهت إخباراً إلى النائب العام للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفع الحصانة عن حكمت ديب، ولكن هل سيرضى برّي برفع الحصانة عنه؟".

وتابع أنه "إذا استجاب الرئيس (بري) لطلبي، سأقاضي ديب بتهمة التحريض على القتل".

وكتب وزير الإعلام، ملحم الرياشي، في تغريدة على "تويتر": "راغب علامة، نزار فرنسيس وجان ماري الرياشي يغنون وجع الناس، و"طار البلد" خوفاً على البلد ما يطير".

فيما غرد الإعلامي ومعد البرامج اللبناني نيشان بالقول: "من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يُسيء الى فنان تُرفع الرؤوس بِمَسيرَتِه".

وتابع: "أكاد أجزم انّ الاستاذ حكمت ديب نادمٌ على تعبيره. راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي." ‎

ورد فرنسيس، كاتب الأغنية، عبر "تويتر": "حكمت ديب بدّو يطيِّر راسنا المفاجأة أننا في عهد فخامة الرئيس عون نعلّق آمالاً كبيرة لناحية حريّة التعبير والإصلاح ولم ننتظر من نائب محسوب على العهد وينتمي لتيار يعلن حرباً على الفساد الذي يهدد البلد بالإنهيار ان يهددنا بسبب أغنية".

وختم فرنسيس: "شكراً راغب علامة، طار البلد تحقق أهدافها".