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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد

ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد

ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد
هسبريس - متابعة (صورة: أ.ف.ب)
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:35

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو (حوالي 114 دولار) في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء.

وفي خطاب متلفز مدته 13 دقيقة تناول مطالب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، قال الرئيس اليوم الاثنين إنه يعلن "حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية".

وأعلن ماكرون أيضا أن الزيادات الضريبية المخطط لها على المعاشات التقاعدية لن تنطبق على أولئك الذين يقل دخلهم عن 2000 يورو.

وقال ماكرون إن على أرباب العمل، الذين يستطيعون تحمل نفقاتها، أن يدفعوا لعمالهم مكافأة خاصة بنهاية العام تكون معفاة من الضرائب والرسوم الاجتماعية.

وفي ما يشبه "الاعتذار" للشعب الفرنسي، قال ماكرون إنه ربما لم يحسن التعبير في مناسبات سابقة، وبأنه لم يأت إلى الرئاسة من طرف حزب أو نقابة، وإنما جاء بفضل أصوات الفرنسيين.

وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".

وقام المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، بإغلاق الطرق حول فرنسا منذ منتصف نونبر، في البداية، احتجاجًا على الارتفاعات المخططة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل.

ومنذ ذلك الحين، تطورت المظاهرات إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة، حيث طالب البعض باستقالة ماكرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - rachid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:47
زيادة 100 اورو في فرنسا ليست بالزيادة المهمة,,, راه بحال الى زدت 150 درهم للسميك في المغرب
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-469
2 - rachida الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:54
الحق ينتزع ولا يعطى والفرنسيين شمروا على سواعدهم وخرجوا للمطالبة بالعدالة والكرامة ونجحوا .
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460
3 - fouad الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:55
حالة طوارئ اقتصادية وليست امنية. الناس مشات بعيييد ماشي بحال كوليخ ديالنا.
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513
4 - khaald الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:56
ونعم الخطاب. ونعم الزيادة. بيننا وبينهم آلاف السنين
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375
5 - haaamid zahouri الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:56
سيناريو منتظر. إرادة الشعب فوق كل اعتبار في البلدان الديمقراطية. ..لا داعي لندخل في المقارنات. .لندع المغرب يرقد في سلام.
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369
6 - اكيد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:56
افينكم يا.......شوفو الحكومة لي كتحترم شعبها ,,,,,الفرق عظيم,,,,,,
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320
7 - عماد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:56
والله حتى رجال . فلتكن للعثماني الجرأة للاعتذار للشعب المغربي
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249
8 - مراد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:57
عنما استمع الى خطاب هذا الرجل وتواضعه تفهمه لمواطنينه وأحوالهم وتقديم اعتذاره لهم عنما أشاهد ذلك كله أتسائل متى سيصل حكامنا الى هذا المستوى ومتى يختارون الاستماع وحل المشاكل عوض الاعتقالات والاتهامات والسجون.
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204
9 - يونس السلفي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:57
فرق كبيييير يا عمري
فرق بين عقليات الشعوب و حتى الحكام
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193
10 - التمݣرواي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:57
عسى ان تتعلم توابع فرنسا وازلانها.دون عاش او مات
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137
11 - كاتب الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:59
أردت المقارنة بين بلدين فوجدت أنها غير عادلة
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123
12 - مراقب الشأن الداخلي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:59
فرنسين مناصلين، عكس المغاربة الخنوع والخوف انتهازية، كذلك رئيس فرنسا أحترم شعبه وهذا فعلا رجل المسؤولية عكس العثماني لا يعرف ما هو الحوار ويقطر على المغاربة دريهمات، فئة عريضة من موظفي التعليم يناضلون مدة طويلة والكل يتفرج، لكن حان الأوان لجمع نضالات جميع فئات التعليم من ضحايا النضامين و دكاترة و حاملي شهادات وسلم 9 و مبرزين ومفتسين و ملحقين ومدراء وأساتذة تعاقد ان يوحدو نضال وينزلو في محطات موحدة.
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95
13 - الهاشمي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:59
تحية للشعب الفرنسي الشجاع، والله يرد بنا.
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36
14 - مغربي و لكن... الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:00
انها الديمقراطية في أبهى تجلياتها يا سادة عندما يحترم المسؤول ارادة الشعب لم يقل حرفا واحدا يسيئ للمتظاهرين. اشعر بالاسف على بلادي فالمطالب بحقوقه خائن و عميل وووووو و مصيره السجن لسنيييييين.
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38
15 - slima الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:00
عندما يعتذر مسؤول كبير ويعترف بأخطائه فاعلم أن اليمقراطية في بلده بخير
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36
16 - السفير الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:00
الأنظمة العربية من المحيط الى الخليج تشرد شعوبها وتقتلهم او تسجنهم مدى الحياة بدواعي الحفاظ على الأمن القومي هههههههههههه
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41
17 - جوج فرنك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:00
في بلا المساوات والكرمة ماكرو يضحك على الفرنسين زاد 100أروا في السميك بحال إلى العتماني زاد لموظفين في المغرب 100درهم.
إنه لمأسف اغلبية الفرنسين أصبحوا فقراء يعملون طوال اليوم من أجل لأكل والمسكن.
الحمد لله على المغرب الأنسان ما خدمامش وكل وشرب وسكن.
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-67
18 - المصطفى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:00
400 دم مقسمة على 3 دفعات وقل ليك حنا احسن من فرنسا . الله يعطينا وجهك
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29
19 - كريم فرنسا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:01
زيادة غير كافية ولا تُجاري غلاء المعيشة بفرنسا 100 أورو راها ماشي الصافي كتبقى منها 75 أورو ما دايرة والو أسي هشام قدام الزيادة في السومة الكرائية والتأمينات والغلاء الفاحش للمواد الغدائية والزيادات في غاز التدفئة والماء والكهرباء والمحروقات والضريبة على الدخل و على السكن وعلى القيمة المُضافة 20/100 ، والزيادة في ثمن الطرق السيارة التي تصل إلى 130/100.
الناس ما بقاوش يقدرو يشريو حوايج اللبس مابقاوش يقدرو يسافرو ما بقاوش يقدرو يوفرو ...
الرئيس زاد 75 أورو وخداها من الإقتطاعات من LA FICHE DE PAIE في حين أعفى اللوبي الإقتصادي والمستثمرين والأغنياء من الضريبة على الثروة.
الإحتجاجات سوف تستمر .
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11
20 - %%%%%% الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:02
boucoup de gens diront regardez les français et les gilets jaunes ont gagné voila macron qui ecoute son peuple et bla bla et nous les marocains personne ne nous ecoute.moi je dis ni l un ni l autres les deux sont du meme camps le camps des riches rotchilde et compagnie les francais ne sont pas dupes ils le savent et ne sont pas contents .les marocains n ont pas assez de champs de vision pour voir le nouvel ordre mondial débarqué .ce n est que partie remise il y aura d autres rounds.
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4
21 - abdoo abdoo abdoo الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:02
فينك يا بن كيران ويا العتمانى ويشبحة العدالة. قهرتونة بالشفوي.
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8
22 - Félicitation peuple français الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:02
On ne peut que féliciter le peuple français pour cette avancée et féliciter aussi les forces de l’ordre françaises qui ont eu un grand sang-froid face à des manifestations (dés fois) très agressives, bravo. C’est un cas d’école dans le professionnalisme et la gestion des crises, à étudier.
Quand le peuple s’exprime d'une façon juste et tolérante, le politicien n'a qu'à trouver des solutions satisfaisantes, car c’est son rôle d'assembler le peuple.
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2
23 - aziz الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:03
100 يورو تساوي 1100 درهم وهي زيادة مست الحد الأدنى للأجور وليس كل الاجور............
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11
24 - عمر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:03
الحق ينتزع و لا يعطى
السياسيين يفهمون بالقوة لأنهم جبناء و انذال
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12
25 - جيلي جون الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:03
و هيا نضوا لبسوا الجيليا جون لعل و عسى الامور تتحسن.
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9
26 - موغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:03
تحية نضالية لشعب الفرنسي وتحية أيضا لحكام الغرب الذين يستجبون لشعبهم
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8
27 - اين نحن من هذا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:04
شعب له رئيس ورئيس له شعب. النتيجة دولة قوية
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14
28 - جمال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:06
وفينك ابنعرفة خاصك جيلي احمر باش تزيد 100درهم هههه
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3
29 - صابرعبدالصبور الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:06
أتوجه إلى السيد العثماني رئيس الحكومة المغربية عليك بالإستفادة من السيد ماكرون رئيس فرنسا .ولا تتهاون.فان ماجربته في المغرب لم يفلح في فرنسا وان كان من وحي خبراءها. والمغاربة اذكياء لهم ستراتهم الخاصة .وسبق أن قاموا بتسخينات سابقة من خلال المقاطعة لمنتوجات معينة.فلا تترك العفريت يخرج من القمقم .لانه ان خرج فيصعب السيطرة عليه . لا وقت لك اسرع.
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1
30 - تعليق الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:06
هدا هوا العدل ففي المغرب كدلك يجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص الشغل ودعم الطبقة الفقيرة وتقليس الأجور العليا
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4
31 - تعليق الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:06
هدا هوا العدل ففي المغرب كدلك يجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص الشغل ودعم الطبقة الفقيرة وتقليس الأجور العليا
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3
32 - رشيد البارابول الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:08
حنا مضاربين غا مع بنكيران ها ها زاد في المازوت وليصانص خربق الوقت مهضر حد مدوا حد ها ها....... لينا الله شعب مكلخ ...بلاد الفساد واللصوص والزبونية...ختموها ب العثماني ها ها
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3
33 - يونس الهربة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:08
والله كنت خايف ينجح الشعب الفرنسي حينت غايزيدوهم من جيوبنا هما حاكمينهم رجال وطنيين وحنا حاكمينا تجار ومافيات مكيحسوش باالشعب
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7
34 - neuchatelois الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:09
Bonsoir
Vous devez prenez l’exemple des français si vous voulez vivre dans la dignité au Maroc et surtout Le santé et l’éducation.
El 3aze les français, un grand bravo aux gilets jaunes.
Merci
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3
35 - جلول الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:09
يعني سيصبح الحد الادني للاجور 1253€ والخبز الواحدة 1،20€ والبنزين. 1،50€ والسجاير 8€ وبطاقة النقل الشهري 75،20€ والايجار بيت لايتعدا 30متر 400€ علي الاقل في باريس وضواحيها ناهيك عن الكهربا والغاز واسعار الخضر واللحوم التي ليس لها طعم السبت القادم عول علي حرب اهلية في باريس سيد ماكرو هده حقايق نعيشها هنا
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2
36 - محمد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:09
انها ارادة شعب و ارادة اصحاب السترة الصفراء اما نحن فدعونا مع الرقاة الشرعين يضحكون علينا
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8
37 - رشيد البارابول الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:10
قاليك 20 فبراير ها ها ماكاين لاحركة لانقابة لابرلمان....كلشي من داك gilet jaune هه هه الشعب واعي وعارف اش ليه ومادا عليه .....
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38 - med mess الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:12
هاد الشي كامل غادي يخرج من ضهر المغاربة ريالا ريالا
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4
39 - assou الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:13
مغفل كل من يوجه نقده وعتابه للعثماني الذي هو كالملون الابيض. لا يفيد في شىء. سموا الاشياء بمسمياتها ان كنتم تفهمون.
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7
40 - طالب معاشو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:13
شفتو ها هما رجعوا بحال سوريا هههه الله يعطيهم زلزال هوما والمغرب للعاود صوت على شي قندوح راه معند موا كرامة
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3
41 - البجعدي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:14
الشعب ألدي لم يستوعب النظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي يقارن بين فرنسا دولة صطناعية والمغرب دولة عالم ثالث الجهل ثم الجهل
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3
42 - فرنسا العضمي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:14
الأخ لي قال 100اورو هي 150درهم لا يفقه شيءاً لان مءة اورو تشتري بها 100 لتر حليب و 100 كيلو طحين ممتاز و 20 لتر ديال الزيت الممتاز هنا بفرنسا زيادة علي دلك بريم العمل وبريم نويل ووو يعني بزاف ديال الفلوس. من فضلك لا تقارن احسن دولة في العالم بالمغرب بلدنا الحبيب زيادة علي ذلك فان الرئيس اعتذر للشعب وكان جد مثاثر وحزين. انها فرنسا بلد العجاءب والحضارة.
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43 - مروان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:14
هذا هو الرئيس الذي يستحق الألقاب من فخامة وسيادة وخادم .... وأمير.....، حاكم يتحمل المسؤولية وله ظمير ويستمع إلى مشاكل شعبه.
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5
44 - عبدالرحيم طنجاوي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:17
من خلال هذه الزيادة التي قام بها ماكرون سوف تسفر على المغرب مشاكل وستأثر على الحكومة من خلال النقابات التي لن تسكت على عدم استجابة الحكومة في الزيادات التى طالبت بها النقابات ..
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45 - انسان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:18
تمنيت لو ولدت في فرنسا لانعم بالكرامة والاحترام من طرف حكومة صوت عليها الشعب لتكون في خدمته وليست كحكومتنا التي اوصلناها باصواتنا لتدلنا وتجردنا من انسانيتنا
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5
46 - Akram الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:19
الشعب المغربي ليس كالفرنسي...هدا من جهة ...مطالب المغاربة لا تنتهي....باغي غير يخدم فاش يخدم كيبان ليه سلير قليل كولي يشد الروشة ..كتزوج...كيبان ليه الحي شعبي حاص يسكن في حي راقي ...خاص سيارة...المهم القناعة والو ...شي منفخ على شي ...الضمير المهني والو...والله اغلب الموظفين يضيعو ساعات عمل لأجل الصلاة ...نهار يقولو ليهم دير أوقات بدون اجر كلشي يخدم...راه حشومة تمشي لإدارة وتساين نص ساعة مشا يتوضا ومشا جامع وشرب قهوة والنَّاس كتساين....خلاصة القول حنا شعب خاص يتعاود من الاول ...نتكلم على الحكومة او الملك زعما حنا مزيانين...اي واحد تعطيه منصب غدا يولي راجل اخر...اللي خدام وملاقي ميسرق كظن انه شريف ....
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-4
47 - وزير بدون حقيبة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:19
انا اعتذر لجميع المغاربة عن الزيادة في أجور النواب والأحزاب السياسية. وعن الفقر والبطالة الذي عانى ويعاني منه الكثير من المواطنين. ولكن من الصعب أن يتم الاصلاح في المائة عام المقبلة لدى ارجو منكم أن لا تنصيتو ألئ الدين يريدون أن يتظاهروا مثل الحسيمة. وترقبوا الزيادات.... في أجور خدام الدولة
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1
48 - Rachid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:20
Je vis en France depuis 28 ans, et depuis le passage à l’euro, les prix ont presque doublés, mais pas l’as salaires. Donc rajouter des taxes pour une population étouffée par les taxes et des loyer très chers , ne pouvait que créer une révolution ! Et même ses propositions, ne sont pas suffisantes , la France et l’Europe, vas vers un avenir incertain, et personnellement je pense que la décadence a commencé en Europe et France en particulier : الدوام ل الله .
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1
49 - saidr الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:21
فرنسا صار فيها فساد من حيث غلاء الكراء والضوء والماء .....صار فيها غلاء متوحش،لكن ناس و شعب فرنسا أعظم ناس وشعب في العالم بدون شنشنة وتملق والله لأي كان تحيا شعب فرنسا الجماعي بتنوعه،وعاشت فرنسا المتضامنة قلب الرحمة والعدالة والحرية والإنسانية،نفتخر بالشعب الفرنسي ذو القلب المفعم بالرحمة والحياة والكرم والطيبوبة والتحضر،والمتوقد بالذكاء،وتحية لحكومة فرنسا على رد فعلها وتفاعلها الرمزي رغم ضآلته أمام الغلاء المتوحش.
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3
50 - مقاطع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:22
العثماني شنو بان ليك دابا. بين المغرب و فرنسا سنوات ضوئية . في الحكومة و الخطاب السياسي و الشعب.حمدوا الله أنه عطاكم شعب قانع على قد الحال.باغي غير بعيش لكن حياته حجيم
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5
51 - Monir الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:22
الله يكون في عون المستعمرات الفرنسية السابقة سيتم حلبهم بطريقة مضاعفة و نهب ثرواتهم ( الفوسفاط بالنسبة للمغرب ) بشكل زائد على ما سبق لتتم تغطية النفقاة الجديدة في الميزانية الفرنسية
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-2
52 - khadija الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:25
فعلا هكدا يكون الرئيس الدي اختاره الشعب
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0
53 - زيادة الساعة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:25
اسالعثماني شف مسلمين الحقيقيين كيتهلاو في شعبهم الزيادة المعقولة وانت كتزيد لنا غير في التمارة لا حول ولا قوة الا بالله
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-1
54 - دارس للاقتصاد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:26
"تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو (حوالي 114 دولار) في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء."

هذا خطأ كبير جدا و دليل على ان كاتب المقال لا علم له بابجديات الاقتصاد, اذا ما تم رفع الحد الادنى للاجور ب 100 اورو, فهذا يعني ان على المشغلين تحويل نصيب مهم من المال لتلبية هاذه الزيادة على حساب الاستثمار و تعيين المزيد من العمال, بل قد يلجأ بعضهم الى تخفيص المشتغلين لديه يكي لا يعلن الافلاس, و يعني كذلك ان المقاولين لن يستطيعو ان يوفرو سوى عدد مناصب شغل قليلة مقارنة مع السابق. اضافة الى المزيد لا يسمح التعليق بذكرها كاملة.

كل هذا هو فقط لامتصاص الغضب, فقد قام كأي سياسي انتهازي بتأجيل المشكلة حتى تنتهي ولايته, ووضع بعض الشمع على اعين الفرنسيين.

السياسة حيل فقط و ما فعله ماكرون حيلة معروفة, و اتمنى ان لاننسا ال 1700 معتقل بعد هذا.

اي شخص يعيش في فرنسا, ينفق في الاسبوع الواحد اكثر من 100 اورو, و بالتالي لن تحدث فارق كبير في المعيشة مقارنة بالضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد.

المرجو استخدام العقل بدل ان تضعو دسلايك على كل ما لا يعجبكم.
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-4
55 - المعانات الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:28
أنا فين انت فين يبانلك الفرق يا مسكين.
Il faut comparer ce qui est comparable.
المرجو النشر و شكرا.
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-2
56 - ماروكان غلبان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:28
ههههه ماشي بحال الزهر ديالنا في رئيس حكومة "حل الروبيني يتكب الما" لواه يتكب صيكوك... في المقابل رئيس دولة منتخب انتخابا ديمقراطيا و يحسن الإنصات لشعبه و ناخبيه و يستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم و طموحاتهم وتفهم احتجاجاتهم وليس كنظام المخزن الاوتوقراطي وحكومته التي تقمع الإحتجاجات الشعبية للجماهير المغربية الصامدة المناضلة و المكافحة و تزج بخيرة أبناء الشعب الكادح و المقهور ومناضليه في غياهب السجون والمعتقلات بأحكام ثقيلة وصلت لعشرات العقود من السنين الضوئية....
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57 - الصحراوي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:31
ما راع انتباهي ان الزيادات في المعاشات لم تطبق على من يقل دخله عن 2000 يورو اي 22 الف درهم ...احنا فين ونتوما فين....
يعني اعلى سلم عندنا بالوظيفة العمومية لم يصل لهذا الراتب
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58 - ADAM الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:32
الشعب الفرنسي هو الدي طبق النص الشعري أدا صح الإسم الدي يقول إدا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر و هو موجود في النشيد الوطني التونسي
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59 - Le moi الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:32
بونسواغ عليكم
بلا ما تصدعونا عاود تاني بالديموقراطية الوضعية. حنا بركا علينا غير الامان. وخليونا من دوك الروافا لي طالبو بنفس الحقوق واتحكم عليهم بعشرين سنة تاع الحبس. بلا ما تصدعونا بهم راه راسهم سخون وفيهم الدعوة ديال الشرفا. راه هاد الفرنسيين لي حصلو على مطالبهم في الدنيا بلاتي عليهم مني يموتو وتشوفو العذاب ديالهم في الاخرة. راه لي خرج على طاعة السلطان مصيره جهنم. حنا حسن منهم ها نعمة الامن. ها نعمة الجنة بالطاعة. حلل وناقش
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60 - احترم الانتخابات الشعب اولا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:33
المهم انك انك قمت بواجبك نحو من انتخابك. نحن هنا. الشعب قال لا لساعة الجديدة فاقسم عليها أحد من الدين يحبون السهر والخمور. إلى آخر ساعة من الليل وتم تطبيقها على العموم اه من بلاد العجاب الذي نحن فيه.
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61 - عماد امريكا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:34
فرنسا تعيش على خيرات المغرب قبل وبعض الاستقلال وأي زيادة في اجورهم فهي من خيراتنا. لهدا ايها المهاجرون المغارب احلبوا قدر ما استطعتم من البقرة فرنسا فهو حليبكوم . فرنسا ليس لديها اي اقتصاد
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62 - Soufiane الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:35
شتان بين تدبير أزمة فرنسا و ازمة الريف بالمغرب... الجواب بالرضوخ لمطالب الشعب وليس محاسبته على حمله علم فلان ولا فرتلان وسترون ان من تيث بحقهم التخريب سيعفى عنهم ايضا و ليس كاخواننا الذي لم يجد قضاؤنا من حرج في توزيع سنوات عديدة من الحبس
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63 - كريمة ام الربيع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:37
المفروض يكون التكافؤ و المساواة مع في فرنسا في متل هده الحوارات و الحلول وليس في اضافة الساعة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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64 - wood الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:37
رئيس جبان كان عليه أن يخبر الفرنسيين ان أمواله في باناما و انهم إن أنتفضوا ضده سيخسرون و يخسر الوطن و أن يتخد ببشار الأسد السفاح مثالا ، فحين طالبوه بالرحيل رحلهم هو من سوريا و شردهم في أقاصي الأرض !!!
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65 - ساخط الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:38
كنت على يقين ان الكل غادي يصفق لفرنسا ويحتقر المغرب.لاننا معروفون بجلد الذات.اما عن الزيادة فوالله انها لعبة اللي فراس الجمل فراس الجمال.بعبارة اخرى فرنسا تعطيك باليمين وترجع ما اعطتك باليسار .كما قلت دائما نعم المغرب فيه مشاكل كثيرة ولكن والله ليس بالدرجة السوداوية التي يتصورها الكثير.مشكاتنا نحن هي ما حامدينش الله.
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66 - كمال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:39
7 عماد
لماذا تطلب من العثماني ان يعتذر للشعب المغربي؟
هل العثماني هو الذي يسير البلاد؟
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67 - ولد حميدو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:39
الزيادة فخ لأنه رمى الكرة لارباب العمل و هدا سيهرب المستثمرين لدول أخرى أو سينقصون من اليد العاملة و هدا ما جعل ماكرون يلمح لحالة طوارئ اجتماعية و اقتصادية فهو رجل اقتصاد و سبق له أن كان وزيرا للمالية
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68 - معتوهة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:40
وايييه و قالك اخويا المغربي و يا ختي المغربية أن الناس لي كيشدو الفين أورو و أقل غادين يتعفاو من بعض الضرائب ...
اييييه آسيدي. ....سبحان الله نعام اس...
بغيت غير نعرف احساسك خويا ختي ..
فرنسا :الصحة التعليم الوظيفة القانون الأمن النظافة ...
المغرب: لا حول ولا قوة الا بالله.
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69 - مروان الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:41
كل ما قام به ماكروون لأرضاء المواطنين ألا أن أصحاب السترات الصفراء لن يكفوا ألا و هو خارج الحكومة ! تحية للمواطنين الفرنسيين و العقبا لشي زووومبييي !
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70 - Titwani الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:43
لم نسمع أن هناك زعيم للحزاك كما في الدول العربية ولم تلفق تهم للمتظاهرين بالخيانة والعمالة ولم نجد بعض المواطنين يهللون للحكومة وللبقية تتمة
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71 - عاصمة الثورة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:45
مادام انك تحكم من الايليزي ياليتك امرت مسؤوليك هنا في..شمال افريقيا أن يطبقوا عشرة في المائة مما اتفقت عليه مع السترات الصفراء هنآك فنحن إذا لبسنها ستتحول ألئ حمراء من لون الدماء وشكرا لك سيدي الرئيس
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72 - مول جافيل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 22:45
السيناريو المحتمل في حالة ما إذا قامت في المغرب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء:
أولا: تحول خطب الجمعة إلى دروس في الوطنية والاستقامة وأجمل بلد في العالم وداكشي
ثانيا: ارتفاع عدد العياشة واختفاء الأحزاب والهيئات الحقوقية والنقابية
ثالثا: ارتفاع عدد الإشاعات والأخبار الزائفة الهادفة إلى تشتيت التركيز وصرف النظر عن الأمور المهمة
رابعا: ارتفاع عدد القرارات الحكومية اللاشعبية من أجل صرف التركيز على المطالب الرئيسية.
خامسا: ارتفاع عدد المحاكمات بتهم التخابر مع الأجانب وتهم التخوين والانفصال
سادسا: ارتفاع الطلب على المواد موضوع الإضراب خشية انقطاعها من السوق.
سادسا وأخيرا: ارتفاع ثمن السترات الصفراء إلى مئتي درهم
وقولو لي هادشي كذوب
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