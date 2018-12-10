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كُتّاب وآراء
ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو (حوالي 114 دولار) في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء.
وفي خطاب متلفز مدته 13 دقيقة تناول مطالب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، قال الرئيس اليوم الاثنين إنه يعلن "حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية".
وأعلن ماكرون أيضا أن الزيادات الضريبية المخطط لها على المعاشات التقاعدية لن تنطبق على أولئك الذين يقل دخلهم عن 2000 يورو.
وقال ماكرون إن على أرباب العمل، الذين يستطيعون تحمل نفقاتها، أن يدفعوا لعمالهم مكافأة خاصة بنهاية العام تكون معفاة من الضرائب والرسوم الاجتماعية.
وفي ما يشبه "الاعتذار" للشعب الفرنسي، قال ماكرون إنه ربما لم يحسن التعبير في مناسبات سابقة، وبأنه لم يأت إلى الرئاسة من طرف حزب أو نقابة، وإنما جاء بفضل أصوات الفرنسيين.
وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".
وقام المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، بإغلاق الطرق حول فرنسا منذ منتصف نونبر، في البداية، احتجاجًا على الارتفاعات المخططة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل.
ومنذ ذلك الحين، تطورت المظاهرات إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة، حيث طالب البعض باستقالة ماكرون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
فرق بين عقليات الشعوب و حتى الحكام
إنه لمأسف اغلبية الفرنسين أصبحوا فقراء يعملون طوال اليوم من أجل لأكل والمسكن.
الحمد لله على المغرب الأنسان ما خدمامش وكل وشرب وسكن.
الناس ما بقاوش يقدرو يشريو حوايج اللبس مابقاوش يقدرو يسافرو ما بقاوش يقدرو يوفرو ...
الرئيس زاد 75 أورو وخداها من الإقتطاعات من LA FICHE DE PAIE في حين أعفى اللوبي الإقتصادي والمستثمرين والأغنياء من الضريبة على الثروة.
الإحتجاجات سوف تستمر .
Quand le peuple s’exprime d'une façon juste et tolérante, le politicien n'a qu'à trouver des solutions satisfaisantes, car c’est son rôle d'assembler le peuple.
السياسيين يفهمون بالقوة لأنهم جبناء و انذال
Vous devez prenez l’exemple des français si vous voulez vivre dans la dignité au Maroc et surtout Le santé et l’éducation.
El 3aze les français, un grand bravo aux gilets jaunes.
Merci
هذا خطأ كبير جدا و دليل على ان كاتب المقال لا علم له بابجديات الاقتصاد, اذا ما تم رفع الحد الادنى للاجور ب 100 اورو, فهذا يعني ان على المشغلين تحويل نصيب مهم من المال لتلبية هاذه الزيادة على حساب الاستثمار و تعيين المزيد من العمال, بل قد يلجأ بعضهم الى تخفيص المشتغلين لديه يكي لا يعلن الافلاس, و يعني كذلك ان المقاولين لن يستطيعو ان يوفرو سوى عدد مناصب شغل قليلة مقارنة مع السابق. اضافة الى المزيد لا يسمح التعليق بذكرها كاملة.
كل هذا هو فقط لامتصاص الغضب, فقد قام كأي سياسي انتهازي بتأجيل المشكلة حتى تنتهي ولايته, ووضع بعض الشمع على اعين الفرنسيين.
السياسة حيل فقط و ما فعله ماكرون حيلة معروفة, و اتمنى ان لاننسا ال 1700 معتقل بعد هذا.
اي شخص يعيش في فرنسا, ينفق في الاسبوع الواحد اكثر من 100 اورو, و بالتالي لن تحدث فارق كبير في المعيشة مقارنة بالضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد.
المرجو استخدام العقل بدل ان تضعو دسلايك على كل ما لا يعجبكم.
Il faut comparer ce qui est comparable.
المرجو النشر و شكرا.
يعني اعلى سلم عندنا بالوظيفة العمومية لم يصل لهذا الراتب
بلا ما تصدعونا عاود تاني بالديموقراطية الوضعية. حنا بركا علينا غير الامان. وخليونا من دوك الروافا لي طالبو بنفس الحقوق واتحكم عليهم بعشرين سنة تاع الحبس. بلا ما تصدعونا بهم راه راسهم سخون وفيهم الدعوة ديال الشرفا. راه هاد الفرنسيين لي حصلو على مطالبهم في الدنيا بلاتي عليهم مني يموتو وتشوفو العذاب ديالهم في الاخرة. راه لي خرج على طاعة السلطان مصيره جهنم. حنا حسن منهم ها نعمة الامن. ها نعمة الجنة بالطاعة. حلل وناقش
لماذا تطلب من العثماني ان يعتذر للشعب المغربي؟
هل العثماني هو الذي يسير البلاد؟
اييييه آسيدي. ....سبحان الله نعام اس...
بغيت غير نعرف احساسك خويا ختي ..
فرنسا :الصحة التعليم الوظيفة القانون الأمن النظافة ...
المغرب: لا حول ولا قوة الا بالله.
أولا: تحول خطب الجمعة إلى دروس في الوطنية والاستقامة وأجمل بلد في العالم وداكشي
ثانيا: ارتفاع عدد العياشة واختفاء الأحزاب والهيئات الحقوقية والنقابية
ثالثا: ارتفاع عدد الإشاعات والأخبار الزائفة الهادفة إلى تشتيت التركيز وصرف النظر عن الأمور المهمة
رابعا: ارتفاع عدد القرارات الحكومية اللاشعبية من أجل صرف التركيز على المطالب الرئيسية.
خامسا: ارتفاع عدد المحاكمات بتهم التخابر مع الأجانب وتهم التخوين والانفصال
سادسا: ارتفاع الطلب على المواد موضوع الإضراب خشية انقطاعها من السوق.
سادسا وأخيرا: ارتفاع ثمن السترات الصفراء إلى مئتي درهم
وقولو لي هادشي كذوب