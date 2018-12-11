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الرئيسية | خارج الحدود | إدانة سفاح روسي مسجون بارتكاب 56 جريمة قتل

إدانة سفاح روسي مسجون بارتكاب 56 جريمة قتل

إدانة سفاح روسي مسجون بارتكاب 56 جريمة قتل
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 04:40

أصدرت محكمة حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة الاثنين على شرطي سابق مسجون بالفعل لقتله 22 امرأة بعد إدانته بقتل 56 امرأة أخرى، مما يجعله أحد أكثر السفاحين دموية في تاريخ روسيا الحديث.

وكان ميخائيل بوبكوف (54 عاما)، الذي يعرف باسم سفاح أنجارسك نسبة إلى مدينته في سيبيريا، قد قاد ضحاياه إلى أماكن معزولة حيث قتلهن بفؤوس أو سكاكين أو براغ كما اغتصب بعضهن.

وألقت الشرطة القبض عليه في أقصى شرق روسيا في عام 2012 بعد 20 عاما من بدء ارتكاب جرائمه وعوقب بالسجن مدى الحياة في يناير عام 2015 لإدانته بقتل 22 امرأة والشروع في قتل اثنتين أخريين.

واعترف بوبكوف بعد إدانته بارتكاب 60 جريمة أخرى منها 59 جريمة قتل.

وقال محققون الاثنين إنه قدم معلومات قادت أفراد الشرطة إلى أماكن دفن ضحاياه الذين قتلهم قبل مدة تراوحت بين 15 و20 عاما، فضلا عن متعلقات الضحايا الشخصية والأسلحة التي استخدمت في القتل.

وأضاف المحققون أن ضحاياه كن من النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 16 و40 عاما لكنه قتل رجلا واحدا كان زميلا له في الشرطة.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، أبلغ مسؤول في الادعاء المحكمة بإن بوبكوف لديه قدرة خارقة على تذكر تفاصيل جرائمه بما في ذلك ملابس الضحايا وحليهن والوشوم المرسومة على أجسادهن.

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