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كُتّاب وآراء
السعودية تبدأ تدريس الفلسفة في المدارس الثانوية
أعلن وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، أنه بدءا من الفصل الدراسي الأول لعام 2019 سيتم تدشين برنامج التفكير الناقد والفلسفة والذي سيتم دراسته فيما بعد كمادة دراسية مستقلة، وهي بعض المواد التي لم يكن من المسموح في السابق دراستها في المملكة.
وسيشكل برنامج "مهارات التفكير الناقد والفلسفة" جزءا من مادة "مهارات الحياة" والتي يتم دراستها في المنهج التعليمي السعودي حتى يتم تدريسه كمادة مستقلة في أقرب وقت، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء (سبأ).
وأضاف وزير التعليم أن "طلاب الثانوية" هم من سيدرسون هذه المادة لتقوية مهارات التفكير الإبداعي واستخدام الأدوات السليمة في هذا الصدد.
ويهدف البرنامج إلى احترام وجهات النظر المختلفة وتمكين الثقة والاعتزاز بالنفس وذلك عن طريق أربعة ركائز أساسية وهي التفكير العاطفي والتعاوني والإبداعي والنقدي.
وحتى الآن تم البدء في إعداد "أكثر من 200 معلم" لهذا البرنامج في 200 مدرسة ثانوية.