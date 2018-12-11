تركيا تعتقل جنودا على صلة بمحاولة الانقلاب

هسبريس ـ مُتابعة

بدأت الشرطة التركية عملية لاعتقال 27 جنديا لضلوعهم المزعوم في محاولة القيام بانقلاب، في يوليوز 2016، حسب ما طشفت وزارة الداخلية بأنقرة.

وتمتد العملية، التي تقوم بها الشرطة بناء على أمر من نيابة محافظة موجلا، إلى تسع محافظات من أصل 81 في البلاد. بينما ينتمي الجنود المشتبه بهم إلى القوات البحرية، منهم 25 لايزالون في الخدمة.

أما العسكريان الآخران فقد تم إيقافهما عن العمل بشكل مسبق ،عبر أوامر صادرة على أساس حالة الطوارئ، بهدف إخضاعهما للتحقيق.

ومنذ محاولة الانقلاب؛ اعتقل أكثر من 8500 عضو بالقوات المسلحة، بينهم 150 جنرال تم تسريحهم من العمل بسبب صلتهم المزعومة بشكبة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، المنفي في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء الانقلاب الفاشل.