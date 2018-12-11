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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تعتقل جنودا على صلة بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل جنودا على صلة بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل جنودا على صلة بمحاولة الانقلاب
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:50

بدأت الشرطة التركية عملية لاعتقال 27 جنديا لضلوعهم المزعوم في محاولة القيام بانقلاب، في يوليوز 2016، حسب ما طشفت وزارة الداخلية بأنقرة.

وتمتد العملية، التي تقوم بها الشرطة بناء على أمر من نيابة محافظة موجلا، إلى تسع محافظات من أصل 81 في البلاد. بينما ينتمي الجنود المشتبه بهم إلى القوات البحرية، منهم 25 لايزالون في الخدمة.

أما العسكريان الآخران فقد تم إيقافهما عن العمل بشكل مسبق ،عبر أوامر صادرة على أساس حالة الطوارئ، بهدف إخضاعهما للتحقيق.

ومنذ محاولة الانقلاب؛ اعتقل أكثر من 8500 عضو بالقوات المسلحة، بينهم 150 جنرال تم تسريحهم من العمل بسبب صلتهم المزعومة بشكبة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، المنفي في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء الانقلاب الفاشل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:00
عملية " الإنقلاب " مر عليها 03 سنوات. ماهي إلا الطرق التي تسلبها الدول المتخلفة من أجل تكميم الأفواه و إعتقال كل من يعارض النظام.
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2 - roka الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:02
هذا اردوغان يحكم تركيا بنظام المسلسلات التركية ، ماعندوش نهاية لاي شي ، عامين وهو يعتقل في عبادالله ويطردهم من وظائفهم ، الله يستر لايبقى يعاودلينا عامين في قصة خاشقجي
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9
3 - زكرياء المغربي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:03
مند سنة 2016 والسلطات التركية تعتقل عناصر من الجيش والشرطة ورجال الأعمال التعليم فهذا يعني أن الشعب التركي بأسره شارك في الإنقلاب العسكري الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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3
4 - medmod الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:49
الاسلام دين والسياسة سياسة . منذ بزوغ احزاب سياياسية اسلامية والامة العربية في تدهور . خوذوا الدرس من المسيحين . الدين اوكلوه الى الفاتيكان والسياسة لاهلها . اغفوا من سباتكم باعرب ياجهلاء .
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