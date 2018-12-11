انخفاض تاريخي في تعداد سكان العاصمة الصينية

هسبريس ـ مُتابعة

انخفض تعداد سكان العاصمة الصينية، بكين، الذي يتجاوز 20 مليون نسمة، خلال 2017 وذلك للمرة الأولى في التاريخ رغم تخفيف القيود التي كانت مفروضة على المواليد، حسبما أفادت دراسة حكومية نشرت في موقع "صحيفة الشعب" الرسمية.

وكشف التقرير حول النمو السكاني في بكين أن عدد سكان العاصمة بلغ 21.7 مليون نسمة، ما يعني تراجعا بواقع 22 ألف نسمة مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2016 وهو العام الذي شهد فتح الباب قانونيا أمام امتلاك طفلين.

وانخفض عدد المهاجرين المقيمين في بكين، بشكل عام يكونون صينيين قادمين من مناطق قروية، بواقع 132 ألفا بين 2016 و2017 بينما تراجع عدد السكان المسجلين في المدينة بواقع 37 ألفا في نفس الفترة.

ويضاف الرقمان إلى عدد المواليد المسجلين في بكين، ما يظهر تراجع التعداد السكاني بواقع 22 ألف شخص. وبحسب الدراسة فإن نسبة المواليد بلغت 9.06 في الألف خلال 2017، ما يعتبر "المعدل الأدنى".

ويؤكد محللون ضرورة العمل من أجل تخفيف القيود المفروضة على الهجرة من الريف إلى المدينة، في ظل ارتفاع معدل الشيخوخة، الذي ارتفع من 1.7 مليون شخص أعمارهم تزيد عن 65 عاما في 2010 إلى 2.4 مليون نسمة في تعداد 2017.