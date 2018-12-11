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مقتل فلسطيني برصاص جيش إسرائيل في الخليل
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 16:35
قتل فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن فلسطينيا نقل في حالة حرجة إلى المستشفى الأهلي، بمدينة الخليل، جراء إصابته بعيارات نارية أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي؛ قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.
وبحسب المصادر فإن الفلسطيني أصيب قرب حاجز عسكري، وهو يستقل سيارته، قرب بلدة إذنا غرب الخليل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على سائق سيارة فلسطينية بعد "رفضه التوقف للفحص على حاجز عسكري، ما أدى إلى مقتله".