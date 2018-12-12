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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء: "دكتور غوغل" ليس بديلا لزيارة الأطباء

خبراء: "دكتور غوغل" ليس بديلا لزيارة الأطباء

خبراء: "دكتور غوغل" ليس بديلا لزيارة الأطباء
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 03:30

يقول خبراء الصحة إنه رغم تزايد عدد الأشخاص الذين يلجأون للإنترنت للحصول على المشورة الطبية، فإن "دكتور غوغل" ليس بديلا عن الزيارة الفعلية للطبيب.

وقالت مارتينا فينكر، رئيسة الرابطة الطبية بولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا، في قمة حول الصحة الرقمية: "الاطلاع المستمر على المعلومات الطبية الدقيقة تقريبا على الإنترنت مقلق للغاية لكثير من المرضى".

وأشارت فينكر إلى "سايبر كوندريا" وهو الخوف غير المبني على أساس من الإصابة بمرض خطير بعد بحث الأعراض على الإنترنت. وأظهرت الدراسات أن مثل هذا البحث يزيد مخاوف الأشخاص من ذوي الوساوس المرضية.

وقالت: "نحن الأطباء يجب أن نأخذ مخاوف هؤلاء المرضى على محمل الجد ونصنف كل هذه المعلومات نيابة عنهم ، وهو ما يتم على أحسن وجه من خلال التواصل المباشر بين الطبيب والمريض".

وبحسب دراسة نشرت أوائل العام الجاري من قبل "برتلسمان شتيفتونج" وهو مؤسسة خاصة بألمانيا، فإن نصف كل مستخدمي الإنترنت من الألمان يقومون بالبحث الإلكتروني عن القضايا الصحية مرة في الشهر، بنسبة 58 % قبل زيارة الطبيب و62 % بعد الحصول على تشخيص الطبيب.

وقال نصف هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع أنهم "عادة أو دائما يكونوا راضين " بنتائج البحث ، بينما قال 44 % إنهم "أحيانا يكونوا راضين".

وقالت ماريون جروته-فيستريك المشرفة على الدراسة لوكالة الأنباء الألمانية: "من وجهة نظرنا، احتمالات وفوائد الانترنت تفوق الأخطار الكامنة"، مضيفة أن الأطباء يجب أن يزودوا المرضى بمزيد من المواد المعلوماتية وروابط المواقع العلمية.

واستضافت الرابطة الطبية بساكسونيا السفلى بألمانيا وجامعة هانوفر للعلوم التطبيقية والفنون، القمة التي حضرها أطباء وسياسيون ورجال أعمال ورموز بارزة لمناقشة الرقمنة في الرعاية الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - موزمبيقي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 03:51
لو كنت في اوربا سوف الجأ للخبراء لكن مادمت في المغرب فغوغل خير 1000 مرة من اطباءنا المعبسين الوجوه
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