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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو

ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو

ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو
هسبريس - إفي
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:30

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الإجراءات المعلنة الليلة الماضية من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل احتواء غضب أصحاب "السترات الصفراء" ستكلف الخزينة العامة للدولة ما بين "8 و10 مليارات يورو"؛ ما سيزيد من العجز العام للموازنة.

وكشف المتحدث باسم الحكومة، بنجامين جريفو، هذا التقدير الأولي في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" المحلية، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل المليارات الأربعة التي لن تدخل الخزينة العامة جراء تعليق قرار زيادة الضرائب المفروضة على المحروقات، الذي كان من المنتظر أن يسري منذ مطلع العام المقبل.

وأقر وزير البيئة، فرانسوا دي روجي، بأنه "منذ الوهلة الأولى"، فإن هذه التدابير ستعني "زيادة في العجز العام"، وبرر ذلك بأن الهدف من ورائها هو أن "يعود السلم الاجتماعي" للبلد.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ 100 يورو، وخفض قيمة الضرائب للمتقاعدين والعمال، وذلك خلال خطاب ألقاه في رد فعل على مطالب حركة "السترات الصفراء".

وخلال الخطبة التليفزيونية التي ألقاها الرئيس الفرنسي، واستغرقت 13 دقيقة، اعترف بأن البلاد تواجه "لحظة تاريخية"، وطالب الشركات الكبيرة بأن تشارك بالجهد لتغيير الموقف الحالي.

وأوضح ماكرون أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور (1498 يورو) ستدخل حيز التنفيذ في 2019، "بدون أن يتحمل صاحب العمل أية أعباء"، وأنه سيتم إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب والرسوم اعتبارا من العام المقبل.

كما طلب الرئيس من أرباب العمل الذين يمكنهم ذلك منح موظفيهم مكافأة نهاية العام، سيتم إعفاؤها من الضرائب أيضا.

وأشار ماكرون أيضا إلى أن المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا سيتم إعفاؤهم من ضريبة المساهمة في البرامج الاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - rachid الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:42
أفنيكم يا الشمتانين في المتظاهرين هاهما االفرنسييين قطفوا الثمار أما أنتم خليكم في الشطيح والمواسم والنوم٠ الحقوق لا تؤخذ سوى بالقوة٠
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35
2 - مصطي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:44
ما أجمل سعادة في إسلام اللهم تحب العفوة فعفو عنا من شر إبتلاء الذنيا
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-7
3 - مغربي قح الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:47
المغرب احسن من فرنسا اسي رئيس الحكومة هي الى وريتيها لينا دابا ....اما الشفوي راه قتلتونا بيه!!!
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24
4 - محلل إقتصادي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:51
فرنسا دولة تعيش بأعلى من مستواها، فالدين العام الفرنسي يقارب نسبة 80 في المئة من الناتج الداخلي الخام، أجرة ساعة من العمل في فرنسا أعلى من نظيرتها في ألمانيا و التقاعد في فرنسا في سن 62 في حين أن ألمانيا التقاعد في 67، مع العلم أن ألمانيا أقوى من فرنسا، الإصلاحات التي أراد ماكرون تطبيقها هي في الواقع كانت ستكون في صالح فرنسا لكن الشعب الفرنسي غير مستعد للتضحية، لولا أموال المستعمرات الفرنسية السابقة لأصبحت فرنسا في الحضيض، و مع التنازلات التي قدمها ماكرون خوفا من أصحاب السترات الصفراء ستزداد مديونية فرنسا.
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18
5 - adil الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:51
ا لناس لي كتفكر في شعوبها الدول الاوروبية تحل مشاكل شعبها بحلول سلمية . عكس الدول المتخلفة عقليا وفكريا ونفسيا كالدول المغاربية الخمس المتخلفين في كل شيئ,
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17
6 - حسسسسان الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:52
ما فيدوش هاذ ماكرون، يجي للمغرب ويجلس ساعة مع العثماني ويتيم ويعلموه كيفاش جرجرو المغاربة سنتين باقتراح 100 درهم في السنة للأقل من السلم 10. وحتى هاذ 100 درهم ما عطاهاش لهم. ويقريوه كيفاش يكولس مع النقابات مرة يتفاوضوا مرة يقلبوا الطبلة ويخرجو زعما طالع ليهم الدم على الطبقات المسحوقة اللي ما خذات والو...
هو مسكين هاذ ماكرون غير لبسو الناس الجيليات الصفراء وحرقو 2 رويدات وهو يتخلع. العثماني واخا المغاربة يلبسو الجيليات الحمراء والله ما يعطيهم السنتيم. حكومة مول البيسري وصافي: الزيادة ممنوعة والرزق على الله.
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11
7 - سوسي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:56
سيعلن قريبا في المغرب TGV "بوراق جحا" اخر بقيمة إجمالية 4 مليار اورو و اكبر ناطحة فضاء بقيمة 10 مليار اورو و الله اعلم .
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9
8 - دكاء الرئيس وإحترام للشعب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:56
الفرنسيين يعرفون بعضهم البعض بتوراتهم الدائمة والصعبة عالميا حسب ماعرفتي وقرانتي بينهم وبين الهولنديين الدين لم يخرجو مندو سنين رغمة تضاعف الزيادة،تمنينا أن نخرجا جميعا ولاكن للهولنديين روأية أخرى.
أما السي العتماني يامغاربة كتعرفو أش من جهة هو ينتمي لها والله وخا تتخرجو بالسترات الحمراء مغتصور منو والو هو ولا حزبه الزرادي
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1
9 - جلول الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 01:57
راه غادي يطفيها على ضهرنا المغرب والجزائر غادين يخلصو كلشي ... ها اللوراق ها بلا وراق كلشي كيدوز الباري عادي كلشي ديالهم حنا ... راه ماكنسواوش خاص ارجعونا بحال الرقيق ديال كفار قريش ... حينت غير ساكتين بقاو كيزيدو و زيدو حتا زادو لينا و حنا ساكتين ... ااحاصول شي زلزال يعاو دتعازيل
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3
10 - yellow الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 02:01
الشعب الفرنسي يسأل اين هي الثروة؟ و الرئيس يبدأ بكشف البعض منها. انه المنطق يا سادة!!
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5
11 - العثماني الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 02:02
يقول المثل : اياك اعني واسمعي يا جارة
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