ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو

هسبريس - إفي

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الإجراءات المعلنة الليلة الماضية من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل احتواء غضب أصحاب "السترات الصفراء" ستكلف الخزينة العامة للدولة ما بين "8 و10 مليارات يورو"؛ ما سيزيد من العجز العام للموازنة.

وكشف المتحدث باسم الحكومة، بنجامين جريفو، هذا التقدير الأولي في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" المحلية، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل المليارات الأربعة التي لن تدخل الخزينة العامة جراء تعليق قرار زيادة الضرائب المفروضة على المحروقات، الذي كان من المنتظر أن يسري منذ مطلع العام المقبل.

وأقر وزير البيئة، فرانسوا دي روجي، بأنه "منذ الوهلة الأولى"، فإن هذه التدابير ستعني "زيادة في العجز العام"، وبرر ذلك بأن الهدف من ورائها هو أن "يعود السلم الاجتماعي" للبلد.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ 100 يورو، وخفض قيمة الضرائب للمتقاعدين والعمال، وذلك خلال خطاب ألقاه في رد فعل على مطالب حركة "السترات الصفراء".

وخلال الخطبة التليفزيونية التي ألقاها الرئيس الفرنسي، واستغرقت 13 دقيقة، اعترف بأن البلاد تواجه "لحظة تاريخية"، وطالب الشركات الكبيرة بأن تشارك بالجهد لتغيير الموقف الحالي.

وأوضح ماكرون أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور (1498 يورو) ستدخل حيز التنفيذ في 2019، "بدون أن يتحمل صاحب العمل أية أعباء"، وأنه سيتم إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب والرسوم اعتبارا من العام المقبل.

كما طلب الرئيس من أرباب العمل الذين يمكنهم ذلك منح موظفيهم مكافأة نهاية العام، سيتم إعفاؤها من الضرائب أيضا.

وأشار ماكرون أيضا إلى أن المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا سيتم إعفاؤهم من ضريبة المساهمة في البرامج الاجتماعية.