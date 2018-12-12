24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيل آخر النساء!
- في شأن الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الضريبية بالمغرب
- المحتجون يسترجعون الثورة ويكسرون الصورة النمطية لفرنسا
- نهش بأسنان مستعارة!
- الاقتصاد الياباني يتراجع في الربع الثالث من 2018
إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)
- الأساتذة المتعاقدون يغادرون مؤسسات التربية للمطالبة بالوظيفة العمومية - (100)
- وزارة الحكامة تعلن "تسقيف الأسعار" بمحطات المحروقات في المملكة - (91)
- تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين - (89)
- مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" - (62)
- إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نُشطاء يعلنون من عمان تأسيس شبكة حقوقية
أطلقت العديد من الجمعيات غير الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبكة تُعنى بتعزيز المسار الديمقراطي في المنطقة، تُسمّى "الشبكة الإقليمية للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان"، بهدف تبادل الآراء والمقترحات والتداول حول تمكين الممارسات، التي تدعم الحريات وحقوق الأفراد.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الشبكة تسعى إلى جعلها إطارا مرجعيا للتعاون بالمنطقة، فضلا عن الالتزام الجماعي بالترافع والعمل المشترك، قصد تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية".
وشددت الشبكة، التي أُعلِن عن ميلادها بدولة عمان، على أنها "تتوخى الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة والحرية، إلى جانب العمل على تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ودعم الإدارات المحلية".
وتتمثل الجمعيات المشكلة للشبكة في مركز الحياة- راصد (الأردن)، وحركة بدائل مواطنة (المغرب)، وأضواء رايتس (الجزائر)، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان (العراق)، ومركز مدارات- راصد (فلسطين)، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (الكويت)، وشبكة ندى لحقوق الطفل (الجزائر)، وشبكة مراقبون (تونس)، وجمعية التحرير للتنمية (العراق)، وهيئة الساحل (موريتانيا).