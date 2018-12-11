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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق نار ومقتل شخص في ستراسبورغ بفرنسا

إطلاق نار ومقتل شخص في ستراسبورغ بفرنسا

إطلاق نار ومقتل شخص في ستراسبورغ بفرنسا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:05

أعلنت إدارة الإطفاء الفرنسية مساء الثلاثاء عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ .

وأوضحت الشرطة أنه تم إطلاق أعيرة نارية في وسط ستراسبورغ، قرب سوق لأعياد الميلاد، مضيفة أن الدوافع غير معروفة بعد.

من جهته، دعا عمدة المدينة السكان إلى التزام البيوت وعدم الخروج.

وأوضحت مصادر إعلامية أن شرطياً فرنسياً أطلق النار باتجاه شخص اشتبه به، بعد أن عمد الأخير إلى إطلاق أعيرة نارية، مضيفاً أن الشرطة تبحث عن رجل يشتبه بأنه مطلق النار.

وتداولت مواقع التواصل فيديو يظهر شخصاً ملقى على الأرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - معتوهة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:19
هادشي ماشي هو هذاك ...الله يخرج العاقبة على خير...
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21
2 - marochino الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:22
ابعدو غير على بلادنا . و اتقاتلو بيناتهم
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-45
3 - ....... الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:23
مرة أخرى يضرب الإرهابيون الذين تشبعوا بخطابات الكراهية والحقد والبغضاء فرنسا الدولة العظيمة بشعبها وحكامها.
هنيئا للإرهابيين بالحور العين وأنهار الخمور..

أكيد غايرجو لنا معشر المداويخ بقصصهم الخيالية ويقولو هذه مسرحية خططت لها المخابرات لاسكات متضاهري السترات الصفراء.
المحتجين لُبِّيت نسبة كبيرة من مطالبهم، وهادوك الناس عندهم حياة الانسان أغلى من أي شيء، ماشي بحالنا القتل ساهل.
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-6
4 - kenin الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:34
لابد من إلهاء الشعب الفرنسي وغض نظره عن مطالبه المشروعة ولو بحادث إرهابي. والضحية ستبقى دائما المهاجر العربي المسلم. "وجهة نظر بعيدا عن نظرية المؤامرة"كل شيئ ممكن.
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3
5 - sarah الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:57
le bilan provisoire est porté à 2 morts et 11 blessés dont deux en urgence absolue
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