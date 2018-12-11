إطلاق نار ومقتل شخص في ستراسبورغ بفرنسا

هسبريس - متابعة

أعلنت إدارة الإطفاء الفرنسية مساء الثلاثاء عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ .

وأوضحت الشرطة أنه تم إطلاق أعيرة نارية في وسط ستراسبورغ، قرب سوق لأعياد الميلاد، مضيفة أن الدوافع غير معروفة بعد.

من جهته، دعا عمدة المدينة السكان إلى التزام البيوت وعدم الخروج.

وأوضحت مصادر إعلامية أن شرطياً فرنسياً أطلق النار باتجاه شخص اشتبه به، بعد أن عمد الأخير إلى إطلاق أعيرة نارية، مضيفاً أن الشرطة تبحث عن رجل يشتبه بأنه مطلق النار.

وتداولت مواقع التواصل فيديو يظهر شخصاً ملقى على الأرض.