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كُتّاب وآراء
السعودية .. "لباس المحامين" يدخل قاعات المحاكم
بدأت الهيئة السعودية للمحامين في إلزام المحامين بارتداء بذلة المحاماة، في تنظيم جديد لدخول المحامين قاعات المحاكم باللباس الجديد .
ويأتي صدور هذا التوجيه من الهيئة للمحامين بعد أن كان "رداء المحامين" يعتبر "بدعة" عند البعض؛ لأنه خاص بـ "الأعراف الخارجية".
وقال عضو اتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، "أنا سعيد جدًا بارتدائي بذلة المحامين ، وتشرفت بأن أكون من أوائل المحامين الذين نالوا شرف استلام هذا الرداء من مقر الهيئة السعودية للمحامين".
وأضاف الشمري، وهو محامي المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو، "نطمح مستقبلًا، بعد هذا الإجراء التنظيمي، أن نرى هيئة المحكمة وممثلي النيابة العامة كلهم يرتدون هذا الزي الذي يميزهم عن غيرهم، ويضفي الهيبة على المحكمة".
جدير بالذكر أن المحامين السعوديين كانوا، في السابق، يرتدون الزي التقليدي العادي الرسمي، وهو الثوب وفوقه ما يعرف بـ "البشت"، إضافة إلى "الشماغ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ظننت أنهم يَجلدون او يَرجمون حتى الموت "المذنبين" او يقطعون رؤوسهم او أيديهم حسب التهمة او يرمونهم من شاهق والقاضي هو الذي يقرر حسب الشهود والأدلة.
هكذا هي الشريعة الإسلامية أليس كذلك؟