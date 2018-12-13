شركة تتخلى عن طائرات "بوينغ" في إندونيسيا

هسبريس ـ مُتابعة

يضع صاحب شركة "ليون إير منتاري" الإندونيسية خططا لكي تصبح شركته واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف في العالم.

ويستعد المستثمر، أيضا، لإلغاء طلبات شراء طائرات "بوينغ" بقيمة 22 مليار دولار أمريكي بسبب غضبه من رد فعل الشركة المصنعة على كارثة تحطم إحدى طائراتها في أكتوبر الماضي.

ورسم روسدي كيرانا، الشريك المؤسس لشركة "ليون إير" أكبر شركة طيران في إندونيسيا، الأهداف التي تبدو متناقضة في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وقال إن حادث التحطم الذي أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة "بوينغ 737 ماكس"، وعددهم 189 شخصا، لن يعرقل طموحه لتوسيع شركة الطيران منخفض التكاليف لتضم أسطولا من ألف طائرة.

لكن لم يتضح ما إذا كانت شركة "بوينغ"، وهي شريك تجاري منذ زمن طويل لشركة "ليون إير"، ستلعب دورا في هذا النمو ضمن التوترات التي أعقبت حادث الطائرة التي يبلغ عمرها شهرين فقط.

وقال كيرانا إن شركة الطيران منخفض التكاليف ستدعم موقفها بتقديم وثيقة رسمية تشمل إلغاء 737 طلبية، مشيرا إلى أن شركة الطيران الأمريكية ورطت بشكل غير عادل شركة "ليون إير" في حادث التحطم الدموي.

وقال كيرانا في جاكرتا إنه أرسل أيضا خطابا إلى شركة "بوينغ"، ومقرها شيكاغو، يحدد معارضته للطريقة التي تعاملت بها شركة الطيران الأمريكية مع تداعيات أول حادث تحطم مميت لطائرة "737 ماكس".

وأضاف كيرانا: "كان أمرا ماكرا للغاية وغير لائق بالمرة، وأعتقد أنه متجرد من الأخلاق" موضحا خطته لإلغاء الطلبيات.

وكانت الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" قد سقطت في بحر "جاوا" بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار "سوكارنو- هاتا" الدولي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم 29 أكتوبر الماضي، ولقي جميع الأشخاص الـ189 الذين كانوا على متنها حتفهم.