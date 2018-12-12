سلطات مصر تحبس محاميا ارتدى سترة صفراء

محمد عبد اللاه من القاهرة*

قالت ناشطة حقوقية مصرية إن النيابة العامة أمرت بحبس محام 15 يوما، على ذمة التحقيق، بعد أن نشر صورة وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي محمد رمضان في مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه.

تجار وباعة معدات للأمن الصناعي، في القاهرة، قالوا إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصفراء خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا؛ مع اقتراب ذكرى الانتفاضة المصرية التي اندلعت يوم 25 يناير 2011.

وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الاسكندرية أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنا مع الاحتجاجات الفرنسية.

وذكرت ماهينور أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى؛ منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات، وحيازة سترات صفراء، والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا، ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على ثماني سترات صفراء بحوزة رمضان.