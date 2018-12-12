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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات مصر تحبس محاميا ارتدى سترة صفراء

سلطات مصر تحبس محاميا ارتدى سترة صفراء

سلطات مصر تحبس محاميا ارتدى سترة صفراء
محمد عبد اللاه من القاهرة*
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:40

قالت ناشطة حقوقية مصرية إن النيابة العامة أمرت بحبس محام 15 يوما، على ذمة التحقيق، بعد أن نشر صورة وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي محمد رمضان في مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه.

تجار وباعة معدات للأمن الصناعي، في القاهرة، قالوا إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصفراء خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا؛ مع اقتراب ذكرى الانتفاضة المصرية التي اندلعت يوم 25 يناير 2011.

وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الاسكندرية أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنا مع الاحتجاجات الفرنسية.

وذكرت ماهينور أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى؛ منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات، وحيازة سترات صفراء، والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا، ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على ثماني سترات صفراء بحوزة رمضان.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - gogwa الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:10
الحكومات المرتجفة عار علي شعوبها ، من اليوم كل ملابسي ستكون سترات صفراء
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19
2 - driss الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:16
شفتو الفرق بين "خير امة اخرجت للناس" و بين الكفار
اتمنى ان لايتم تقطيعه وتدويبه بالاسيد كما فعلت مؤخرا دولة تمثل الاسلام الحقيقي
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14
3 - خريبكة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:28
:" يواجه اتهامات أخرى؛ منها..... وحيازة سترات صفراء"
العرب أصبحوا أضحوكة العالم .....هذه أشياء تبذوا لغير العرب ولا في الخيال المظلم
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18
4 - الصياد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:37
وا صاحبي حتى انت زدتي فيه ... عارف راسك فين عايش وباغي دير فيها مناضل... مصر خاص تحمدو الله انهم باقيين مخليين المعارضين يتنفسو الاوكسجين... داك الدولة عالم بوحدها .. قمة التخلف.. وكنظن ان كل دول العالم غادي تزيد القدام وتزداهر .. حتى ليهم هما .. يبقاو عايشين مع ذكريات الماضي التليد .. ايييه على مصر الثقافة والآداب وجوائز نوبل فين وصلت ... مؤخرة ممثلة ظهرت فصورة دارت فيهم حالة ... تبارك الله على الفراعنة...
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5
5 - Aziz Canada الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:41
الديكتاتور المصري سييسي سينتهب به الامر الا مزبلة التاريخ كالقدافي و صالح
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2
6 - med الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:49
c est un régime sioniste en Égypte alors svp un peu de respect pour un monde trahit par ses propres concitoyens..
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0
7 - sinoh الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:50
وماذا عن حراس السيارات في مصر؟؟٠؟؟؟؟
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