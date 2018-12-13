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الرئيسية | خارج الحدود | غوتيريس يرصد أسلحة إيرانية الصنع في اليمن

غوتيريس يرصد أسلحة إيرانية الصنع في اليمن

غوتيريس يرصد أسلحة إيرانية الصنع في اليمن
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 13 دجنبر 2018 - 00:40

عُثر على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن، حسب ما أفاد تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس موجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت حاويتين وعثرت على قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017.

وأضاف المصدر أنه تم فحص صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيا، وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني. وأوضح التقرير أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر.

ونفت إيران باستمرار تسليم المتمردين الحوثيين أسلحة، مؤكدة أنها "تدعمهم سياسيا"، وفق التعابير الصادرة من طهران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمود الخميس 13 دجنبر 2018 - 00:54
و ماذا عن الأسلحة الامريكية و الانجليزية و الفرنسية و الألمانية التي تستعملها السعودية ضد الشعب اليمني .
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2 - naima الخميس 13 دجنبر 2018 - 01:00
Si c'est pour que les yéménite se défendent contre l'armée israélienne, tout les pays arabes pourquoi pas
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