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الرئيسية | خارج الحدود | خلل من "إيرباص" وراء تحطم هليكوبتر في مالي

خلل من "إيرباص" وراء تحطم هليكوبتر في مالي

خلل من "إيرباص" وراء تحطم هليكوبتر في مالي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 13:50

قال مسؤول عسكري ألماني ضمن تصريح لرويترز، اليوم الأربعاء، إن حادث تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية ألمانية في مالي، العام الماضي، نجم عن اخفاق تقنيين من شركة "إيرباص" في تركيب مروحيات الطائرة على النحو السليم بعد إصلاح.

وذكر المسؤول أن تحقيقا للقوات المسلحة الألمانية، عن الحادث الذي أودى بحياة طيارين اثنين، خلص إلى أن التحطم لم ينتج عن عطل تقني اقترفاه.

وكانت الطائرة الهليكوبتر في مهمة لدعم بعثة حفظ السلام في صحراء مالي عندما هوت بشدة ؛مما أدى إلى تحطم المروحيات خلال السقوط.

ووجد التقرير أن تقنيين من إيرباص أخفقوا في تركيب أجهزة التحكم في المركبة على نحو سليم بعد عملية إصلاح في قاعدة بمدينة "فريتسلار"؛ وسط ألمانيا.

وذكرت إيرباص، اليوم أيضا، أن تحقيقا ألمانيا توصل إلى أن تركيب أجهزة التحكم في المروحيات بشكل غير سليم هو "واحد من العوامل في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تحطم الهليكوبتر من طراز تايغر، في مالي، العام الماضي".

وأضافت الشركة أن اجراءات احترازية اتخذت لمنع تكرار الأمر. وتابعت: "التحقيق استبعد أي مشاكل في تصميم طائرة الهليكوبتر".

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1 - أبو شعيب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:31
أعانك اللّٰه ، ما دمت في خدمة الشعب
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