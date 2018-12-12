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اعتقال أشخاص متصلين بمنفذ "هجوم ستراسبورغ"
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:35
ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على أربعة أشخاص من معارف المنفذ المحتمل لـ"هجوم ستراسبورغ".
وكان الاعتداء قد أسفر، ليل أمس، عن مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة الكائنة شرق فرنسا، وفقا لما ذكره المدعي العام ريمي هيتز، المختص بمكافحة الإرهاب.
كما أشار هيتز، اليوم الأربعاء، إلى أن منفذ الهجوم "كان يهتف بعبارة: الله أكبر، حسب ما أفاد شهود عيان، عند إطلاقه الرصاص".
وأضاف المدعي العام أن المشتبه به أصيب على يد عسكريين من دورية "سينتينيل" لدى هروبه من مكان الهجوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - محمد الجابر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:49
اي واحد يريد ان يلصق تهمة بالاسلام يعمل جريمة و يقول الله اكبر حتى و ان كان ملحد و لغرض في نفس يعقوب
2 - jbilo الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:51
و قال تعالى"و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق" صدق الله العظيم . ان لله و انا اليه لراجعون .
3 - فؤاد اعراب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:04
السلام عليكم، إذا كان يردد عبارة الله اكبر هذا لا يعني أنه يمثل المسلمين، فالارهب لا دين له وهو المسؤول عن أفعاله
4 - abdellatif الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:09
ils cherchent tous les moyens pour interdire les manifestations, c est un coup monte par Macron pour mélanger toutes les cartes et à la fin ils vont dire que les gilets jaunes sont des terroristes
5 - .......... الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:10
كما كان متوقع طلعو لنا المداويخ بقصصهم الخيالية يقولون هذه مسرحية خططت لها المخابرات لاسكات متضاهري السترات الصفراء. هههه
المحتجين لُبِّيت نسبة كبيرة من مطالبهم، وهادوك الناس عندهم حياة الانسان أغلى من أي شيء، ماشي بحالنا القتل ساهل.
في البلدان الديموقراطية الكل يحاسب من أصغر واحد الى من في أعلى سلطة ماشي بحالكم...
لاتقومو باسقاط مايجري في بلدانكم على البلدان التي تحترم إرادة شعبها. الفرق شاسع!!
المحتجين لُبِّيت نسبة كبيرة من مطالبهم، وهادوك الناس عندهم حياة الانسان أغلى من أي شيء، ماشي بحالنا القتل ساهل.
في البلدان الديموقراطية الكل يحاسب من أصغر واحد الى من في أعلى سلطة ماشي بحالكم...
لاتقومو باسقاط مايجري في بلدانكم على البلدان التي تحترم إرادة شعبها. الفرق شاسع!!
6 - abdou الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:11
أعداء الاسلام من جميع الجنسيات يقدرون بمكرهم ان يتقمصو ادوار ابليس لتلطيخ صورة المسلم النظيف باطنا وظاهرا ،وتعلم اللغة العربية و التفتح على العقاءد و الاعراف الاسلامية ليس هو الا محاولات استشاراقية في اغلبها من اجل النيل من المسلم .الله اكبر منهم اجمعين .
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