اعتقال أشخاص متصلين بمنفذ "هجوم ستراسبورغ"

هسبريس ـ مُتابعة

ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على أربعة أشخاص من معارف المنفذ المحتمل لـ"هجوم ستراسبورغ".

وكان الاعتداء قد أسفر، ليل أمس، عن مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة الكائنة شرق فرنسا، وفقا لما ذكره المدعي العام ريمي هيتز، المختص بمكافحة الإرهاب.

كما أشار هيتز، اليوم الأربعاء، إلى أن منفذ الهجوم "كان يهتف بعبارة: الله أكبر، حسب ما أفاد شهود عيان، عند إطلاقه الرصاص".

وأضاف المدعي العام أن المشتبه به أصيب على يد عسكريين من دورية "سينتينيل" لدى هروبه من مكان الهجوم.