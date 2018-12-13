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أردوغان يعلن تدخل تركيا عسكريا بأراضي سوريا
الخميس 13 دجنبر 2018 - 01:50
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستدخل عسكريا "في غضون أيام قليلة" في سوريا، وقال إن ذلك "بهدف طرد الميليشيات الكردية السوريةمن المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات".
وقال أردوغان، في ندوة عن الصناعة العسكرية، بأنقرة: "لقد انتهينا من تجهيزاتنا وإخطاراتنا لشرق الفرات. نعلن أننا في غضون أيام قليلة سنبدأ عملية لتنظيف شرق الفرات من التنظيم الإرهابي الانفصالي".
وفي إشارة إلى ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية السورية ،التي تسيطر على كافة القطاع الشمالي الشرقي لسوريا، أضاف الرئيس التركي: "لا نستهدف الجنود الأمريكيين على الإطلاق، بل العناصر الإرهابية النشطة في المنطقة"، وفق تعبيره.