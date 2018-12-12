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كُتّاب وآراء
بطاقة هوية تكشف نشاط "العميل" بوتين بألمانيا
عثر مؤخراً على بطاقة تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (66 عاماً) تكشف عن دوره السري في جهاز المخابرات السابق "كي جي بي".
وشغل بوتين منصب ضابط في الاستخبارات الروسية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي وعمل في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا بألمانيا في ثمانينات القرن الماضي. بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الTwitter Ads info and privacy
ونشر الموقع بطاقة ذات الخلفية خضراء كانت محفوظة في أرشيف "شتازي، أي جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقاً في مكاتب "الكوادر والتعليم"، وأن هذه الوثيقة كانت تسمح لبوتين دخول مباني أجهزة الأمن في ألمانيا الشرقية.
وأشار الموقع إلى أن التصريح صدر باسم فلاديمير بوتين، يوم 31 ديسمبر في عام 1985، وبتوقيعه الشخصي، وكان يتم تمديدها كل 3 أشهر حتى نهاية عام 1989.
من جهته، قال كونراد فيلبر، الذي يترأس فرع دريسدن في السلطات المشرفة على أرشيفات "شتازي"، إن الهوية جعلت من تجنيد العملاء أمراً سهلاً على بوتين، لأنه لم يكن مضطراً لإخبار أي شخص بأنه يعمل لصالح "كي جي بي".
من جهة أخرى، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "في زمن الاتحاد السوفييتي، كان جهاز المخابرات السوفيتي " كي جي بي"، وجهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية "شتازي" يقدمان خدمات ودية، لذا من الممكن وجود بطاقات هوية متبادلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
انها روسيا يا سادة ،ا كبر دولة في العالم ويسكنها اجمل الناس ، قوية بعلمائها وصواريخها و هي من جمدت العملاق الالماني يوم اابيض و الاسود يوم كنا نحن و لا نزال في غياهيب ......