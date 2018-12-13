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الرئيسية | خارج الحدود | دراسة تتوقع وفاة شخصيات في "لعبة العروش"

دراسة تتوقع وفاة شخصيات في "لعبة العروش"

دراسة تتوقع وفاة شخصيات في "لعبة العروش"
هسبريس من الرباط
الخميس 13 دجنبر 2018 - 03:40

بعدَ تحليل أكثر من 180 حالة وفاة جاءت في فيلم صراع العروش أو لعبة العروش "Game Of Thrones"، وهو مسلسل أمريكي واسع الانتشار والأكثر مشاهدة على مستوى العالم، توصلت دراسة حديثة إلى الشخصيات التي من المرجح أن تبقى على قيد الحياة خلال الموسم المقبل.

من سيموت ومن الذي سيبقى على قيد الحياة في الموسم الثامن من لعبة Game of Thrones؟ هذا السؤال حاولت دراسة نُشرت في مجلةInjury Epidemiology الإجابة عنه، وبيّنت أنَّه "من أصلِ 330 شخصية 186 توفيت خلال المواسم السبعة الأولى من المسلسل. ومن بين أولئك الذين تمكنوا من التأقلم، لاحظ المحللون "الشخصيات النسائية الراقية وذات الولاء المنخفض، والتي تظهر بشكل أقل انتظاماً من غيرها في هذه السلسلة".

وكشفت الدراسة أنه "من المرجح أن تبقى هؤلاء النساء على قيد الحياة". وعلى العكس، فإن الرجال الأوفياء وغير النبلاء هم الأكثر عرضة للموت"، مضيفة أن "Tormund" و "Varys"باعتبارهما من ركائز المسلسل الأمريكي يمكن أن يكونا في قائمة الضحايا خلال الموسم الثامن".

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن "الأمور تبدو جيدة بالنسبة إلى سانسا وأريا ستارك. وتذكر أن جميع الشخصيات في فرقة Goet لديهم احتمال لتعرضهم لعملية تصفية، وذلك بنسبة 14٪ في أول ساعة على الشاشة. أما السبب الأكثر احتمالا لوفاة عدد من الشخصيات خلال الموسم المقبل يبقى هو قطع الرأس.

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