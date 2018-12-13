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"الشيوخ" يدعم إنهاء الدعم العسكري للسعودية باليمن
الخميس 13 دجنبر 2018 - 04:10
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء لصالح دعم قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية، وهو إجراء يمهد لنقاش حول القرار والتصويت عليه لاحقا في المجلس.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء الستين صوتا اللازمة لكي يمضي قدما.