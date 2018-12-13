رحيل صاحب "آخر عمود" في الصحافة المصرية

هسبريس - رويترز

توفي الكاتب الصحفي المصري إبراهيم سعدة الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما.

ونعت (أخبار اليوم) رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها السابق قائلة إن جنازة الصحفي الراحل ستشيع اليوم الخميس من أمام مبنى المؤسسة.

ولد سعدة في محافظة بورسعيد عام 1937 وبدأ مشواره مع الصحافة في ستينيات القرن العشرين في صحيفة ‭‭)‬‬أخبار اليوم‭‭(‬‬ التي تدرج في المناصب داخلها حتى تقلد رئاسة تحريرها عام 1979.

أصبح في وقت لاحق أول رئيس تحرير لصحيفتين إحداهما قومية والأخرى حزبية في ذات الوقت حين عين رئيسا لتحرير صحيفة مايو التابعة للحزب الوطني.

تتلمذ على يديه الكثير من الصحفيين المصريين واشتهر بمقاله (آخر عمود) الذي تقدم من خلاله باستقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في 2005 وقرر الاكتفاء بكتابة مقاله فقط.

نعاه نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سلامة قائلا "إبراهيم سعدة من جيل الفرسان العظام الذين أثروا الصحافة المصرية بشكل كبير.".