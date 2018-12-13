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كُتّاب وآراء
ماي تنجو من "سحب الثقة" في حزب المحافظين
انتصرت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خصومها في حزب المحافظين في تصويت لسحب الثقة منها كزعيمة للحزب، على خلفية أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ودعم 200 نائب من المحافظين، "ماي"، في التصويت على سحب الثقة، فيما صوت لأجل سحب الثقة منها 117 آخرين، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.
وبنجاة "ماي"، من تصويت سحب الثقة، تحتفظ بمنصبها زعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أنه في حالة خسارة "ماي" في التصويت، قد تقرر بنفسها التنحي عن قيادة الحزب.
وعقد التصويت السري على قيادة ماي، لحزب المحافظين، بعد حصول رئيس لجنة تابعة للحزب في مجلس العموم البريطاني غراهام برادي، على 48 خطابا من النواب، وهو العدد اللازم للبدء في التصويت على قيادة ماي.
يشار أنّ حزب المحافظين، هو أكبر حزب في البرلمان البريطاني، ومن يتولى قيادته يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء.