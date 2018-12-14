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الرئيسية | خارج الحدود | وتيرة التضخم تسجل التباطؤ في الأسواق الفرنسية

وتيرة التضخم تسجل التباطؤ في الأسواق الفرنسية

وتيرة التضخم تسجل التباطؤ في الأسواق الفرنسية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 03:15

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال نونبر الماضي بنسبة 1.9%، مقارنة بنفس الشهر من 2017، ما يمثل تباطؤ مقارنة بالتقديرات المسجلة بهذا الخصوص في أكتوبر، عندما بلغت 2.2%، حسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% خلال نونبر، ما يأتي في ظل تراجع أسعار الخدمات (0.3%) والمحروقات (0.7%). وشهد نفس الشهر تباطؤ أسعار المنتجات الغذائية وبقدر أقل المنتجات الصناعية.

وتراجع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم من أجل عمل مقارنات في إطار الاتحاد الأوروبي، خلال نونبر إلى 2.2% بانخفاض بلغ 0.3% عن الشهر الماضي.

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