شاحنة تدهس محتجّا من السترات الصفراء بفرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

توفي شاب كان يشارك في احتجاج على إحدة الطرق قرب بلدة "أفينيون"، الواقعة جنوب فرنسا، في إطار احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

وتعرض المعني بالامر للدهس من طرف شاحنة، اليوم الخميس، حسب ما أفادت السلطات القضائية.

أصبح هذا الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، السادس الذي يلقى حتفه منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل نحو شهر ضد السياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية.

سائق الشاحنة، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه مواطن بولندي، اعتقل ويخضع للاستجواب حاليا.