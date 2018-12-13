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شاحنة تدهس محتجّا من السترات الصفراء بفرنسا
الخميس 13 دجنبر 2018 - 11:45
توفي شاب كان يشارك في احتجاج على إحدة الطرق قرب بلدة "أفينيون"، الواقعة جنوب فرنسا، في إطار احتجاجات حركة "السترات الصفراء".
وتعرض المعني بالامر للدهس من طرف شاحنة، اليوم الخميس، حسب ما أفادت السلطات القضائية.
أصبح هذا الشاب، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، السادس الذي يلقى حتفه منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل نحو شهر ضد السياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية.
سائق الشاحنة، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه مواطن بولندي، اعتقل ويخضع للاستجواب حاليا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تعزية الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:25
الحياة صعبة و مغادرتها بأي شكل أصعب .
ها هو ، ربما كان يناضل من أجل العيش الكريم ،
لكنه يرحل دون رجعة.
اللهم إرحمنا جميعاً، و تجاوز عنا ، و أرزق ذويه
الصبرو السلوان .
ها هو ، ربما كان يناضل من أجل العيش الكريم ،
لكنه يرحل دون رجعة.
اللهم إرحمنا جميعاً، و تجاوز عنا ، و أرزق ذويه
الصبرو السلوان .
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