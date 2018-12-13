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الرئيسية | خارج الحدود | السخرية ترافق "تقنين النظر إلى النساء" بأفغانستان

السخرية ترافق "تقنين النظر إلى النساء" بأفغانستان

السخرية ترافق "تقنين النظر إلى النساء" بأفغانستان
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:34

"الحكومة الأفغانية تنظر في تشريع للحد من طول الفترة الزمنية التي يحدق فيها الرجل لامرأة" شائعة أثارت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من نفي وزارة شؤون المرأة في أفغانستان إلا أن البعض وجدوا صعوبة في مقاومة السخرية على الشائعة حول فرض غرامة، قيمتها 130 دولارا، على "التحديق لأكثر من 14 ثانية".

واقترحت سميرة السادات، وهي أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن ترتدي الفتيات جهاز توقيت من الآن فصاعدا. ونصح صديق لها على الانترنت بأنه "في حالة استمرار التحديق إلى 13 ثانية يجب على الرجل إما إغلاق عينيه أو يرمش بها".

وشارك مستخدم آخر مقطع فيديو يمسك فيه رجل بساعة حائط وينظر حوله بينما يحدق لامرأة، ويعود لينظر إلى الساعة للتأكد من أن وقته لم ينته. ويقول صاحب الفيديو:"لا يستطيع والدي دفع غرامة تبلغ 130 دولارا".

وانتشرت الردود في اليومين الماضيين، لا سيما عبر "فيسبوك"، ويبدو أن بعض المستخدمين اعتقدوا، بطريق الخطأ، أنه قد تمت بالفعل صياغة هذه القيود في قانون الأفغاني.

وعلى الرغم من وجود الكثير من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا الاتجاه يتناول قضية عميقة الجذور تتمثل في المضايقات ضد الإناث بشوارع أفغانستان.

وتتعرض النساء في هذه الدولة، بشكل منتظم، للتحرشات اللفظية والبدنية خارج منازلهن. وخلال نظام "طالبان"، قبل أكثر من 16 عاما، لم يكن يُسمح للنساء بالخروج من البيوت إلا برفقة رجل من محارمهن.

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