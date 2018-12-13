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كُتّاب وآراء
باريس تؤجّل خفض الضرائب على الشركات الكبرى
ذكرت مصادر إعلامية فرنسة أن حكومة باريس تدرس تأجيل خفض الضرائب على الشركات الكبرى، الذي كان من المقرر تطبيقه العام المقبل، وذلك ضمن الجهود التي تهدف لإبقاء نسبة عجز الاقتصاد أقل من 3%، وهى النسبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بالحكومة الفرنسية القول إن دراسة هذه الخطة تتم في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة المتظاهرين، والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايير يورو.
المتظاهرين الذين يرتدون السترات الصفراء احتشدوا في الشوارع وأغلقوا طرقا في أنحاء فرنسا، منذ منتصف نونبر الماضي، كما شهدت مدينة باريس أعمال شغب على مدار يومي سبت خلال أسبوعين.