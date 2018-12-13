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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل إسرائيليين في إطلاق للرصاص بالضفة الغربية

مقتل إسرائيليين في إطلاق للرصاص بالضفة الغربية

مقتل إسرائيليين في إطلاق للرصاص بالضفة الغربية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 13 دجنبر 2018 - 12:35

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شخصين، على متن سيارة متحركة، أطلقوا النار ثم لاذوا بالفرار، وأن الشرطة العبرية عثرت لاحقا على المركبة التي يشتبه في أن منفذي الهجوم استعملوها.

وأضاف المصدر نفسه أن جنودا يقومون حاليا بالبحث عن مطلقي الرصاص، في هجوم مشابه لآخر، الأحد الماضي، أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجراح.

تأتي العملية بعدما قتلت قوات إسرائيلية خاصة، الليلة الماضية، مسلحَين في الضفة الغربية؛ وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إنهما من أعضائها.

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