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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تطارد شابا من أصول مغربية لتورطه في هجوم "أسواق الميلاد"

فرنسا تطارد شابا من أصول مغربية لتورطه في هجوم "أسواق الميلاد"

فرنسا تطارد شابا من أصول مغربية لتورطه في هجوم "أسواق الميلاد"
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:00

نشرت الشرطة الفرنسية ملصقاً يحمل صورة شاب في عقده الثالث تقول إنه المشتبه فيه بشن الهجوم الدموي في سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الثلاثاء الماضي، الذي أودى بحياة 3 ضحايا وعدد من الجرحى، ودعت كل من لديه معلومات أن يقدمها لوزارة الداخلية.

وأوردت تقارير صحافية أن المشتبه فيه يسمى شريف شكاط، أو شيخات، (Cherif Chekkat) يبلغ من العمر 29 عاماً، رأى النور في مدينة ستراسبورغ الواقعة قرب الحدود الفرنسية الألمانية، من والدين من أصول مغربية، وكان بدون عمل. وحذر الأمن الفرنسي من التدخل في حالة رؤيته، ووصفه بالشخص الخطير.

ومنذ وقوع الحادث الذي جاء قبل أيام من احتفالات السنة الميلادية، قام مئات من رجال الشرطة والدرك بتمشيط مدينة ستراسبورغ في عملية بحث عن المنفذ، وأغلقوا الجسور التي تعبر الحدود إلى ألمانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، تعزيز الأمن بأسواق عيد الميلاد، لكن إلى حدود الساعة لم يتم العثور على المشتبه فيه.

وتفيد المعلومات التي أوردتها عدد من الصحف الأوروبية بأن لشكاط "سجلا إجراميا طويلا، حيث أدين في أكثر من 12 جريمة، معظمها في فرنسا، إضافة إلى سويسرا وألمانيا، وأدين لأول مرة عندما كان عمره 10 أعوام، وكان تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه.

وبلغت عدد الإدانات التي حصدها شكاط 27 في البلدان الثلاثة، وتتعلق بالسرقات والاعتداءات وسرقة السيارات، وكانت أول جريمة أقدم عليها، وهو في سن العاشرة، هي تعنيفه وابتزازه لشخص في وضعية ضُعف، كما سبق له أن أدين بالسجن النافذ سنة 2011 لاعتدائه على مراهق بزجاج قنينة.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن شكاط كان "يقطن في حي معروف بالسلفيين، ويحمل أفكاراً متطرفة ويكره الغرب، وفرنسا على الخصوص، وأثناء دخوله السجن كان يمارس العنف والدعوة الدينية، وكان على صلة بالحركة الإسلامية المتطرفة في مقاطعة ستراسبورغ".

وقبل وقوع الهجوم في ستراسبورغ يوم الثلاثاء الماضي، كان الهارب مطلوباً في قضية سطو مسلح، رفقة عصابة مع محاولة القتل، في غشت الماضي، وكان من المفترض أن يتم استجوابه الثلاثاء، يوم تنفيذه للهجوم، بخصوص هذه القضية، لكن حين حضر رجال الشرطة القضائية إلى منزله وجدوا قنبلة يدوية ومسدساً.

وقد وضع أربعة من أقرباء شكاط، وهم والداه وشقيقان له، تحت الحراسة النظرية من أجل الحصول على معلومات حول مكان اختبائه. وجندت السلطات الفرنسية 720 عنصراً من قوات التدخل من أجل البحث عنه، من ضمنهم عناصر من العسكر، كما رفعت حالة التنسيق مع ألمانيا، خصوصاً مع وجود شكوك قوية حوله انتقاله إلى كيهل الألمانية القريبة من ستراسبورغ.

ويأتي هذا الهجوم في مرحلة حرجة وفي وقت يرى فيه متتبعون أن فرنسا تواجه صعوبة في التعامل مع المتشددين المحليين والأجانب، وذلك جلي من خلال تعرضها لهجمات دموية في السنوات الماضية، أبرزها هجمات باريس ونيس ومرسيليا منذ سنة 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ilyas الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:07
المغاربة اغلبية خطر النصب الاحتيال الارهاب الاجرام العفو من هاد الدولة الواهية
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-5
2 - منير الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:11
طبعا عندما نتكلم عن عمل إرهابي في فرنسا سيكون الفاعل من أصول مغاربية صرفة ..المغرب و الجزائر و تونس..
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-1
3 - سراب الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:11
الإسلام لا ينتج سوى التخلف العقلي و الإرهاب لا يمكن لوم هؤلاء لأنهم مجرد ضحايا للعقيدة الإسلامية.
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-21
4 - جزائري الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:14
يجب على فرنسا فرض التأشيرة وتعقيدها وغلق الحدود مع المغرب نظرا لان المشتبه به في العملية مغربي الاصل.
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5 - ابراهيم الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:15
نفس البروفيل عند القتلة الارهابيين كاملين:
من اصول مسلمة مجرمين سرقة او اغتصاب او ضرب وجرح, وعندما يريدون التوبة من ماضيهم الوسخ والاجرامي يرتمون في احضان السلفيين الوهابيين الذين يفهمونهم انه لكي يرضى عنهم الله لابد لهم من الجهاد في سبيله وهكذا ستمحى كل ذنوبهم وينعمون بجنات النعيم والحور العين, ويقنعونهم بهذه الخزعبلات مسلحين بايات قرانية واحاديث نبوية صحيحة.
على المسلمين تنقية كتبهم وثقافتهم من الكراهية لكي تقنعوننا ان الارهاب لادين له, اما الان فله دين وكتب تحرض عليه
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6 - مهاجر الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:17
دعيناه لله هو وأمثاله لي كانو قبل منو ولي جايين بعد منو..شوهونا ..خلاو ريوسنا فالارض ..حسبنا الله و نعم الوكيل
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7 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:18
"كان يمارس العنف و الدعوة الدينية" شيء مضحك جدا، سجله حافل بالاجرام و السرقات لو اقيم عليه حد السرقة لكانت يداه و رجلاه مقطوعتان مند زمن بعيد. الاسلام بريء من أمثاله
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8 - wood الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:18
يعتقد الكثير من الفرنسي يكن في مواقع التواصل الإجتماعي أن تكون هذه العملية الإرهابية من تدبير المخابرات الفرنسية لالهاء الشعب الفرنسي و تحويل انظاره عن المواجهة الشرسة التي يواجه بها أصحاب السترات الصفراء نظام ماكون . فربما هذه الاساليب اقتبسها النظام الفرنسي من النظام المخزني الذين يخوف كل مرة المغاربة من الأعمال الإرهابية و يدعي أنه يحميهم من هذا الخطر !!!
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9 - مصطفي الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:18
لا علاقة للمغاربة مع هدا الصنف من البشر المغربي لا يبحت إلا على رزقه و الجريمة الوحيدة التي يرتكبها هي الهجرة و دخوله أوربا بدون ادن
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