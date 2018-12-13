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كُتّاب وآراء
"سوريا الديمقراطية" تتوغل في آخر معاقل "داعش"
قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، إن مقاتلي التنظيم توغلوا إلى عمق آخر معقل عمراني كبير تحت سيطرة "داعش"؛ على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد فصيلا رئيسيا بها وتسيطر تقريبا على ربع الأراضي السورية شرق الفرات، قال إن التقدم تم إلى وسط مدينة هجين وإن المعارك مستمرة.
وتحاول قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات جوية بقيادة أمريكية منذ عدة أشهر انتزاع السيطرة على آخر جيب خاضع لسيطرة للدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية.
وقال الكولونيل شون رايان، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم نفسه، "تقدمت قوات سوريا الديموقراطية إلى داخل هجين، ويجري التقدم على نحو جيد. لكن من السابق لأوانه القول إن المدينة باتت كلها تحت سيطرتها".