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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء يحقق مع "معالج برازيلي" في جرائم جنسية

القضاء يحقق مع "معالج برازيلي" في جرائم جنسية

القضاء يحقق مع "معالج برازيلي" في جرائم جنسية
هسبريس - رويترز
الخميس 13 دجنبر 2018 - 14:40

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات، من أكثر من 250 امرأة، بأن "معالجا روحيا"، نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون، ضمن تصريح لرويترز، إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا، وعرضه أمام محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها المعني بالأمر "مركزا للعلاج الروحي".

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام؛ يوم الجمعة الماضي.

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي، في عام 2013، وأكد هذا الأسبوع براءته في أول تعليق منذ تفجرت الفضيحة؛ وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ادريس البيضاوي الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:05
هذا يسمى أو ما يصطلح عليه الراقي البرازيلي أو بالبرازيلية ragao brasileiro
الجهل وعدم القراءة هو سبب جميع أمراض المجتمعات.
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15
2 - الرقية الشرعية الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:06
الرقية الشرعية بالزي البرازيلي !
من يجب محاكمتهن هوما هاذوك المكلخات سواء في البرازيل أو عندنا !
الجهل + الدين = كيعطيونا بشر مؤهل لكل شيء إلاّ للتفكير؛ راه بحال هاذو هوما اللي نصبو رئيس من اليمين المتطرف فالبرازيل و ترامب فأمريكا و البيجيدي عندنا.
ما خاصهومش يبقاو يصوتو حتى يشبعو من ذاك الشي اللي ممرضهم فالحقيقة حيث كابتينو بالتعاليم الخرافية (و راكم فهمتوني !)
واش اللي مازال كيسول الفقيه واش يدخل للمرحاض بالرجل ليمنية ؤ لاّ ليسرية غادي تسنى منو يربي ليك أجيال الغد ؟
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2
3 - امجوض الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:06
كلشي دخل اقرا اعتقادا منه انه الراقي البركاني هههه كلشي تصيد فهادي
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-7
4 - الفقيه الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:15
كانو تيقولو زان "وين اراك واحد روحاني" اليوم اتضح لي ما معنى روحاني هههههههه
راقي مسلم معالج روحاني مسيحي او يهودي كاملين روحانيين هههههه
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6
5 - غيثة الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:17
حتى بدولة غربية مثل البرازيل وجدنا نفس الحالة التي تفشت في مجتمعنا هنا لمادا لم يتهموا السلفية الوهابية بأنها هي المسبب و المشجعة على مثل هده الحالات....
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9
6 - جرادي الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:19
قد يتهمه البعض بانتماءه للسلفية الوهابية (البرازيلية ).
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0
7 - Ex muslim الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:25
اختلفت المسميات والرقية واحد
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-1
8 - محمد سعيد KSA الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:42
السلام عليكم

الناقص يجينا واحد يقول "السلفية الوهابية وصلت البرازيل" بركا توجيه اللوم للآخرين وعدم الإعتراف بالخطأ والتقصير.
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9 - jbilo الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:47
افعاله اقل جرما بما قام به الراقي البركاني الدي اغتصب ما لا يقل عن 1500 امراة حسب ندوينكم سابقا ، حيث اصبح رجال مدينة الليمون يشكون في نساءهم و نسب ابناءهم و ما خفي كان اعظم مع باقي الرقاة .
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