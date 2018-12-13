القضاء يحقق مع "معالج برازيلي" في جرائم جنسية

هسبريس - رويترز

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات، من أكثر من 250 امرأة، بأن "معالجا روحيا"، نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون، ضمن تصريح لرويترز، إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا، وعرضه أمام محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها المعني بالأمر "مركزا للعلاج الروحي".

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام؛ يوم الجمعة الماضي.

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي، في عام 2013، وأكد هذا الأسبوع براءته في أول تعليق منذ تفجرت الفضيحة؛ وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.