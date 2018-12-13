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كُتّاب وآراء
القضاء يحقق مع "معالج برازيلي" في جرائم جنسية
تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات، من أكثر من 250 امرأة، بأن "معالجا روحيا"، نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.
وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون، ضمن تصريح لرويترز، إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا، وعرضه أمام محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها المعني بالأمر "مركزا للعلاج الروحي".
وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام؛ يوم الجمعة الماضي.
وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي، في عام 2013، وأكد هذا الأسبوع براءته في أول تعليق منذ تفجرت الفضيحة؛ وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
الجهل وعدم القراءة هو سبب جميع أمراض المجتمعات.
من يجب محاكمتهن هوما هاذوك المكلخات سواء في البرازيل أو عندنا !
الجهل + الدين = كيعطيونا بشر مؤهل لكل شيء إلاّ للتفكير؛ راه بحال هاذو هوما اللي نصبو رئيس من اليمين المتطرف فالبرازيل و ترامب فأمريكا و البيجيدي عندنا.
ما خاصهومش يبقاو يصوتو حتى يشبعو من ذاك الشي اللي ممرضهم فالحقيقة حيث كابتينو بالتعاليم الخرافية (و راكم فهمتوني !)
واش اللي مازال كيسول الفقيه واش يدخل للمرحاض بالرجل ليمنية ؤ لاّ ليسرية غادي تسنى منو يربي ليك أجيال الغد ؟
راقي مسلم معالج روحاني مسيحي او يهودي كاملين روحانيين هههههه
الناقص يجينا واحد يقول "السلفية الوهابية وصلت البرازيل" بركا توجيه اللوم للآخرين وعدم الإعتراف بالخطأ والتقصير.