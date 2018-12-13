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تركيا .. سقوط قتلى في انقلاب قطار فائق السرعة
الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:10
لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 47 آخرون إثر اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة صيانة ثمّ قنطرة في أنقرة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.
وأوضح وزير النقل التركي محمد جاهد طورهان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن القتلى ثلاثة عمال وستة ركاب، خمسة منهم فارقوا الحياة في مكان الحادث بينما توفي السادس بالمستشفى، مضيفا أن عدد الجرحى أصبح 47 شخصا.
وكان القطار قد انطلق من أنقرة في اتجاه محافظة قونية، وبعد 15 دقيقة كان لا يزال يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، تقريبا، حين اصطدم بقاطرة صيانة وانحرف عن مساره، ما أدى إلى اصطدامه بقنطرة انهارت فوق بضع عربات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ماجد واويزغت الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:21
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحم الموتى و اشفي الجرحى
2 - amine الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:24
حادتة بوقنادل تتكرر في تركيا الله يرحم لي مات ويشافي لي مجروح
3 - skizo الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:28
اااالخلعة طلقي مني اااالخلعة طلقي مني اااالخلعة طلقي مني.
نتمنى السلامة لاخواننا في تركيا (الشعب التركي),ويجب على السلطات المغربية استخاص الدروس من اخطاء الاخرين لسلامة المغاربة الاشراف.
نتمنى السلامة لاخواننا في تركيا (الشعب التركي),ويجب على السلطات المغربية استخاص الدروس من اخطاء الاخرين لسلامة المغاربة الاشراف.
4 - حلا الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:32
لاحول ولا قوة إلا بالله.إنا لله وإنا إليه راجعون..ياربي السلامة.الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.هذا دعاء ليس للشماتة الحوادث واردة في كل زمان ومكان.كارثة إن وقع هذا عندنا مازال ما فقنا من حادثة قطار بوقنادل.نسأل الله اللطف في القضاء.
5 - م المصطفى الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:38
أولا وقبل كل شيء نتقدم بتعازينا القلبية الخالصة للأرواح التي ذهبت ضحية هذه الحديثة الاليمة، ونرحو الله أن يعجل بالشفاء المصابين جراء هذه الاصطدام.
فماذا سيقول المعلقون الذين يرمون بلادنا بكل الويلات ويضعون المغرب في المؤخرة مقارنة مت الدول حتى الصغيرة والصعيفة؟
ماذا سيقولون عن بلد أردوغان الذين يهللون به كل يوم في كل النواقع، ويضعونه في المقدمة اقتصاديا وسياسبا وتدبيريا ؟
فلا احد بريء من المصائب لا قدر الله، إذن ما علينا إلا أن نقول دائما : نسأل الله السلامة والعافية والأمن والأمان لبلادنا ولكل بلاد المسلمين.
فماذا سيقول المعلقون الذين يرمون بلادنا بكل الويلات ويضعون المغرب في المؤخرة مقارنة مت الدول حتى الصغيرة والصعيفة؟
ماذا سيقولون عن بلد أردوغان الذين يهللون به كل يوم في كل النواقع، ويضعونه في المقدمة اقتصاديا وسياسبا وتدبيريا ؟
فلا احد بريء من المصائب لا قدر الله، إذن ما علينا إلا أن نقول دائما : نسأل الله السلامة والعافية والأمن والأمان لبلادنا ولكل بلاد المسلمين.
6 - خدوج الخميس 13 دجنبر 2018 - 14:23
تعازينا للشعب التركي الشقيق الله يجعلها اخر الماساة
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