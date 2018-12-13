24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  4. بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تركيا .. سقوط قتلى في انقلاب قطار فائق السرعة

تركيا .. سقوط قتلى في انقلاب قطار فائق السرعة

تركيا .. سقوط قتلى في انقلاب قطار فائق السرعة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:10

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 47 آخرون إثر اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة صيانة ثمّ قنطرة في أنقرة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح وزير النقل التركي محمد جاهد طورهان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن القتلى ثلاثة عمال وستة ركاب، خمسة منهم فارقوا الحياة في مكان الحادث بينما توفي السادس بالمستشفى، مضيفا أن عدد الجرحى أصبح 47 شخصا.

وكان القطار قد انطلق من أنقرة في اتجاه محافظة قونية، وبعد 15 دقيقة كان لا يزال يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، تقريبا، حين اصطدم بقاطرة صيانة وانحرف عن مساره، ما أدى إلى اصطدامه بقنطرة انهارت فوق بضع عربات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ماجد واويزغت الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:21
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحم الموتى و اشفي الجرحى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
2 - amine الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:24
حادتة بوقنادل تتكرر في تركيا الله يرحم لي مات ويشافي لي مجروح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - skizo الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:28
اااالخلعة طلقي مني اااالخلعة طلقي مني اااالخلعة طلقي مني.
نتمنى السلامة لاخواننا في تركيا (الشعب التركي),ويجب على السلطات المغربية استخاص الدروس من اخطاء الاخرين لسلامة المغاربة الاشراف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - حلا الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:32
لاحول ولا قوة إلا بالله.إنا لله وإنا إليه راجعون..ياربي السلامة.الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.هذا دعاء ليس للشماتة الحوادث واردة في كل زمان ومكان.كارثة إن وقع هذا عندنا مازال ما فقنا من حادثة قطار بوقنادل.نسأل الله اللطف في القضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - م المصطفى الخميس 13 دجنبر 2018 - 13:38
أولا وقبل كل شيء نتقدم بتعازينا القلبية الخالصة للأرواح التي ذهبت ضحية هذه الحديثة الاليمة، ونرحو الله أن يعجل بالشفاء المصابين جراء هذه الاصطدام.
فماذا سيقول المعلقون الذين يرمون بلادنا بكل الويلات ويضعون المغرب في المؤخرة مقارنة مت الدول حتى الصغيرة والصعيفة؟
ماذا سيقولون عن بلد أردوغان الذين يهللون به كل يوم في كل النواقع، ويضعونه في المقدمة اقتصاديا وسياسبا وتدبيريا ؟
فلا احد بريء من المصائب لا قدر الله، إذن ما علينا إلا أن نقول دائما : نسأل الله السلامة والعافية والأمن والأمان لبلادنا ولكل بلاد المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - خدوج الخميس 13 دجنبر 2018 - 14:23
تعازينا للشعب التركي الشقيق الله يجعلها اخر الماساة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.