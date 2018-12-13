تركيا .. سقوط قتلى في انقلاب قطار فائق السرعة

هسبريس ـ مُتابعة

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 47 آخرون إثر اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة صيانة ثمّ قنطرة في أنقرة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح وزير النقل التركي محمد جاهد طورهان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن القتلى ثلاثة عمال وستة ركاب، خمسة منهم فارقوا الحياة في مكان الحادث بينما توفي السادس بالمستشفى، مضيفا أن عدد الجرحى أصبح 47 شخصا.

وكان القطار قد انطلق من أنقرة في اتجاه محافظة قونية، وبعد 15 دقيقة كان لا يزال يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، تقريبا، حين اصطدم بقاطرة صيانة وانحرف عن مساره، ما أدى إلى اصطدامه بقنطرة انهارت فوق بضع عربات.