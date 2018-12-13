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كُتّاب وآراء
قراصنة يخترقون موقعا إلكترونيا للخارجية الفرنسية
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن قراصنة إنترنت سرقوا بيانات من موقع إلكتروني للوزارة؛ مخصص للمواطنين المسافرين خارج البلاد.
ويثير الاختراق تساؤلات بشأن أمن المواقع الإلكترونية للحكومة الفرنسية رغم أن الوزارة سعت إلى طمأنة المستخدمين بقولها إن "المعلومات المسروقة ليست عالية الحساسي"ة وإن "استخدام موقع أريان آمن".
وقالت خارجية باريس في بيان: "من الممكن إساءة استخدام هذه البيانات لكن بتأثير محدود؛ لأن المعلومات لا تشمل أمورا مالية حساسة أو بيانات قد تكشف عن وجهات المسافرين".
تأسس موقع "أريان"، الذي يقول للمسافرين "ابقوا على تواصل من أجل أمنكم"، سنة 2010 لتمكين الفرنسيين من تلقي أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن وهم خارج البلاد.