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كُتّاب وآراء
دراسة: خطر النوبات القلبية يزدادُ خلالَ أعياد "نويل"
يزدادُ خطر الإصابة بنوبة قلبية في ليلة أعيادِ الميلاد مع بلوغ الذروة عند الساعة الـ22:00، وفقًا لدراسة أجراها معهد كارولينسكا في ستوكهولم، الذي نُشرت مضامينها في المجلة الطبية البريطانية. وقارن الباحثون تواريخ وأزمان أكثر من 280 ألف نوبة قلبية في السويد على مدى 16 عاما.
ووفقا للباحثين، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية يكون أعلى، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 وأكثر من الذين يعانون من مشاكل في القلب أو مرض السكري. ويحتاج العلماء إلى إيجاد طرق لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المرتبط بأعيادِ الميلاد.
ويزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 37٪ في ليلة عيد الميلاد. يقول الباحثون الذين يشرحون أن 24 دجنبر هو اليوم الرئيس للاحتفال بعيد الميلاد: "إن التجربة الحادة للغضب والحزن والقلق والتوتر تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وقد تفسر الخطر الأعلى الذي رصدناهُ في دراستنا".