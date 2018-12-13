"الشيوخ" يقر مشروع قانون ضد ولي عهد السعودية

هسبريس - متابعة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم مشروع قانون يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي ذات السياق وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يدعو إلى وضع نهاية للدعم العسكرى الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.