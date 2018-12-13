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الرئيسية | خارج الحدود | "الشيوخ" يقر مشروع قانون ضد ولي عهد السعودية

"الشيوخ" يقر مشروع قانون ضد ولي عهد السعودية

"الشيوخ" يقر مشروع قانون ضد ولي عهد السعودية
هسبريس - متابعة
الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:20

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم مشروع قانون يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي ذات السياق وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يدعو إلى وضع نهاية للدعم العسكرى الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - زكرياء المغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:48
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بريء من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأعلن عن ذلك أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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2 - راضي الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:49
نارييييي جابها فراسو.الامريكان لا يمزحون أثناء التصويت،ترامب قد يركع لمجلس الشيوخ،وولي العهد السعودي لن تحط طائرته في امريكا أبدا أبدا.
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3 - هشام سلا حي سلام الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:52
سقط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فخ ولايات متحده الأمريكية كما سقط اسلافه مثل صدام وغيرهم من حكام العرب وذالك من موافقة علي جرائمهوم تم استغلال تراوات بلادهم تم بتزازهوم.
ولكن آلحمد لله علي يقضة حكومة المملكة العربية السعودية علي هذا الموقف .
وشكرا
الله محفض جميع المسلمين من كل مكروه.
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4 - ولد حميدو الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:53
من الأحسن أن لا نتدخل في هده الأمور فكل واحد يتحمل مسؤوليته أمام الله اما أمريكا أو غيرها فمجرد
Chasseur de primes
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5 - 2018سلمان الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:53
جثة خاشقجي سترحل مع ابن سمان اينما حل وارتحل
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6 - sss الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:54
أمريكا تضع مصلحتها فوق كل إعتبار، مهما يكن
فهي لا تضحي بعلاقاتها مع السعودية ، من أجل
خاشقجي أو اليمن .
ـ إن أمريكا ، محرجة جداً مع ولي العهد ، وخصوصاً
عند الإطلاع على الإستقبالات الرافضة له ، و ذلك
أثناء الزيارات المتتالية لعدة دول عربية .
ـ تلك الزيارات كانت إمتحانا بالنسبة للأمير.
ـ لو مرت بنجاح لنال رضى الأمريكيين .
( المريكان قالوله باي باي آ شيري، مثل الشاه و غيره)
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7 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:56
كانت سياسة حكيمة من تجنب زيارة ولي العهد للمغرب وانسحاب المغرب من المشاركة في حرب اليمن
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8 - م المصطفى الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:57
بعد هذا القرار الصادر عن مجلس الشيوخ هناك احتمالان في نظري المتواضع :
- إما أن يضطر الملك سلمان إلى عزل ولي العهد محمد بن سلمان،
- وإما أن يفكر ترامب في تخريجة تترك الأمور على حالها في السعودية مقابل صفقة على غرار الجزية التاريخية التي غنمها سابقا من مملكة آل السعود.
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9 - خالد الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:58
#قالوا ياليتنا نرد فنتبراء منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم اله اعمالهم حسرات عليهم...#
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10 - للرجولة أصول الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:04
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اش هاد المهزلة لي تنشوفو فلعرب وخاصة في دولة ميزها الله عن باقي الدول باماكن مطهرة ومقدسة بمكة والمدينة من طيب محمد صل الله عليه وسلم
فاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
من أذل نفسه باتباع من هم في ضلالة اذله الله في الدنيا قبل الآخرة وهذا ما نشهده وشهدناه في كتير من حكام العرب للأسف الشديد.
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11 - عبد الصمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:07
الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل ..لا تحقرن اذا ما كنت مقتدرا ..فالظلم ترجع عقباه إلى الندم ...تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو. وعين الله لن تنم
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12 - محمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:10
هاذ المريكان بحال المخزن عندنا ملي كيشدوك فشي مخالفة واحد كايزيرك والاخر كيجي من جيهتك باش يتفاهم . داكشي اللي غادي يدير ترامب
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13 - martin pres du kiss الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:20
يمهل ولا يهمل..عدل الله ليس له مثيل وهو العدل الرحمان الرحيم دو القوة المتين والجبروت...ومن يتوكل على غير الله ...يلق أثاما ولم يجد وليا ولا نصيرا...ومن يتوكل على الله فهو حسبه ....الظلم ظلمات يوم القيامة...فقد حرمه الله على نفسه.وجعله بيننا حراما ...فلماذا نتظالم ؟
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14 - جزائري الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:20
الحرب على اليمن هي حرب ظالمة ،كان على السعودية
انفاق اموال الحرب في بناء اليمن ومساعدته اقتصاديا
لكي لا يسقط في الفقر و يصبح فريسة لايران ، بالله
عليكم اليمن هو اصل العروبة وهو في الخليج العربي
فكيف لا يشارك في الجلس التعاون الخليجي ؟
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15 - ALHAK الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:21
السعودية تخوض حربا ظالمة وعبتية على الابرياء في اليمن بالسلاح الامريكي

وارتكبت مع الامارات جرائم ضد الانسانية وعلى العالم الاسلامي ان يندد بهذه

الجرائم الوحشية وان يقاطع موسم الحج
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16 - الهواري الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:29
"الشيوخ" يقر مشروع قانون ضد ولي عهد السعودية
إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي وبالإجماع بتحميل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي يدل دلالة واضحة على أن أمريكا لديها ما يكفي من الحجج والبراهين في النازلة. وما على الرئيس ترامب إلا الاستسلام لأمر الواقع ويقول للمتهم: درت للي عليٌ أُو ما سوكرت ليك والو. أما مشروع قرار الذي يدعو إلى وضع نهاية للدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، لبرهان لا يدع مجالا للشك أن إيران ستنجح في اليمن لأن التحالف تناع في شيء {اليمن}ورده إلى ترامب وأمريكا عوض إلى الله والسول. ألم يأمرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بما يلي: يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ وللي دارها بيدو لهلا إيفكو.
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17 - سعودي الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:37
حتى لو أقر مجلس الشيوخ القرار فلن يسري مفعوله الا بعد توقيع الرئيس . والرئيس ترامب أعلن موقفه في الوقوف مع السعودية . وحتى فرضا لو وقعه الرئيس سوف يصتدم بالفيتو الرباعي كاملا
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18 - سليم الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:42
اذا كانت الحرب على الحوثيين تحتاج تحالف عربي ودعم امريكي مباشر و 300 مليار دولار تكلفة لحد الآن و أخرها الرضوخ بالجلوس مع الحوثيين وجها لوجه في التفاوض دون ان يحرزو اي نتائج على الارض فكيف لو كانت الحرب ضد ايران ..
هنا نستنتج ان السعودية هي من تحتاج لأمريكا وليس العكس
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19 - Amazighi الخميس 13 دجنبر 2018 - 23:42
روسيا ستفوز بالتحالف و الشرق الاوسط و ستخسر امريكا حلافاءها في الشرق ، وماذا عن صدام و القذافي .
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