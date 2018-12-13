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كُتّاب وآراء
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الأمن الفرنسي يقتل المتهم بالهجوم على سوق الميلاد
الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:50
أفادت النيابة العامة بفرنسا بمقتل الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ خلال عملية أمنية جرت مساء اليوم.
وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.
وقالت السلطات الفرنسية حينها إن المشتبه به معروف لدى الأجهزة الأمنية، وهو شاب من أصل مغربي يبلغ من العمر 29 عاما وولد في ستراسبورغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - mellouk الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:59
En lisant sur son passé judiciaire, comment Chérif Chekatt le tueur de Strasbourg a pu se retrouver en liberté et commettre son forfait. En effet,selon des informations il a été condamné 27 fois en France,en Suisse et en Allemagne, notamment pour violences et cambriolages.
2 - عبدية مغتربة الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:00
الحمد لله من عرفوه و شدو ه لكن قتل .جزاء كل من قتل نفسا بغير حق.
3 - نون الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:03
انا أتساءل لمدا لم يتمكنومنه حيا حتى تعرف جميع الحقائق ام هدا مخطط من جهة معروفة والتفاهم يفم
4 - تاعهم الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:04
هاداك راه ولدهم. مواطن فرنسي
تعلم كلشي تماك. المغرب بريء من الإرهابيين بحالو.
تعلم كلشي تماك. المغرب بريء من الإرهابيين بحالو.
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