الأمن الفرنسي يقتل المتهم بالهجوم على سوق الميلاد

هسبريس - متابعة

أفادت النيابة العامة بفرنسا بمقتل الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ خلال عملية أمنية جرت مساء اليوم.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وقالت السلطات الفرنسية حينها إن المشتبه به معروف لدى الأجهزة الأمنية، وهو شاب من أصل مغربي يبلغ من العمر 29 عاما وولد في ستراسبورغ.