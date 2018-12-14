تهديدات بتفجير "المترو" ومراكز يهودية تجتاح عدة مدن في العالم

هسبريس – متابعة

أعلنت الشرطة الكندية، في عدة مدن، عن تلقي تهديدات عديدة بشأن وجود قنابل؛ لكن لا توجد، حتى الآن، مؤشرات حول خطر حقيقي.

وذكرت وزارة الأمن العام الكندية، في بيان صدر الليلة الماضية، أنها على علم بالتهديدات، وطالبت المواطنين بإبلاغ السلطات بشأن "أي شيء مشبوه".

وذكرت شرطة تورونتو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن شبكة المترو في هذه المدينة تلقت تهديدا بزرع قنبلة، مشيرة إلى إخلاء واحدة من محطاتها بشكل احترازي.

وفي العاصمة أوتاوا، أعلنت الشرطة، في بيان، أنها تلقت أكثر من عشرة تهديدات بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني ضد "شركات محلية وأفراد"، مشيرة إلى أن "جميع التهديدات، حتى الآن، ليس لها أساس من الصحة".

ويطالب الواقفون وراء إطلاق هذه التهديدات بدفع مبالغ غير محددة من العملة الإلكترونية "بيتكوين"، في وقت وصلت فيه تهديدات وتحذيرات مماثلة إلى أفراد وشركات في عدة مدن كندية مثل مونتريال، وكإجراء احترازي قامت الشرطة بإخلاء بعض المؤسسات إثر التهديدات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" أن عدة مؤسسات في البلاد، بينها جامعات وصحف ومراكز يهودية، تلقت، أمس أيضا، تهديدات بالتفجيرات عبر رسائل البريد الإلكتروني.

كما تحقق السلطات النيوزيلندية بشأن سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي تهدد أشخاصا بوجود متفجرات بأماكن عملهم، حسبما أفادت مصادر رسمية اليوم الجمعة.

وأشارت وكالة الأمن السيبراني في نيوزيلندا إلى أنها علمت بشأن هذه الرسائل التي تحمل تهديدات بوجود قنابل، موضحة أنها مشابهه لتلك التي تم إرسالها في بلدان أخرى مثل كندا والولايات المتحدة.

وأضافت أنه "على الرغم من أن الأمر ربما يتعلق بمجرد تهديد، تعمل شرطة نيوزيلندا على التحقق من صحة هذه التهديدات"، مؤكدة أن هذه الرسائل "مشابهه جدا للرسائل التي ظهرت في الخارج ويُعتقد أنها تهديدات غير صحيحة".

وأكدت الشرطة المحلية، اليوم، أنها تلقت بلاغات بثلاث حالات تهديد على الأقل.