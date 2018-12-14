24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  2. زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارة للبيع على النت (5.00)

  3. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  4. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

  5. حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تهديدات بتفجير "المترو" ومراكز يهودية تجتاح عدة مدن في العالم

تهديدات بتفجير "المترو" ومراكز يهودية تجتاح عدة مدن في العالم

تهديدات بتفجير "المترو" ومراكز يهودية تجتاح عدة مدن في العالم
هسبريس – متابعة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:00

أعلنت الشرطة الكندية، في عدة مدن، عن تلقي تهديدات عديدة بشأن وجود قنابل؛ لكن لا توجد، حتى الآن، مؤشرات حول خطر حقيقي.

وذكرت وزارة الأمن العام الكندية، في بيان صدر الليلة الماضية، أنها على علم بالتهديدات، وطالبت المواطنين بإبلاغ السلطات بشأن "أي شيء مشبوه".

وذكرت شرطة تورونتو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن شبكة المترو في هذه المدينة تلقت تهديدا بزرع قنبلة، مشيرة إلى إخلاء واحدة من محطاتها بشكل احترازي.

وفي العاصمة أوتاوا، أعلنت الشرطة، في بيان، أنها تلقت أكثر من عشرة تهديدات بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني ضد "شركات محلية وأفراد"، مشيرة إلى أن "جميع التهديدات، حتى الآن، ليس لها أساس من الصحة".

ويطالب الواقفون وراء إطلاق هذه التهديدات بدفع مبالغ غير محددة من العملة الإلكترونية "بيتكوين"، في وقت وصلت فيه تهديدات وتحذيرات مماثلة إلى أفراد وشركات في عدة مدن كندية مثل مونتريال، وكإجراء احترازي قامت الشرطة بإخلاء بعض المؤسسات إثر التهديدات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" أن عدة مؤسسات في البلاد، بينها جامعات وصحف ومراكز يهودية، تلقت، أمس أيضا، تهديدات بالتفجيرات عبر رسائل البريد الإلكتروني.

كما تحقق السلطات النيوزيلندية بشأن سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي تهدد أشخاصا بوجود متفجرات بأماكن عملهم، حسبما أفادت مصادر رسمية اليوم الجمعة.

وأشارت وكالة الأمن السيبراني في نيوزيلندا إلى أنها علمت بشأن هذه الرسائل التي تحمل تهديدات بوجود قنابل، موضحة أنها مشابهه لتلك التي تم إرسالها في بلدان أخرى مثل كندا والولايات المتحدة.

وأضافت أنه "على الرغم من أن الأمر ربما يتعلق بمجرد تهديد، تعمل شرطة نيوزيلندا على التحقق من صحة هذه التهديدات"، مؤكدة أن هذه الرسائل "مشابهه جدا للرسائل التي ظهرت في الخارج ويُعتقد أنها تهديدات غير صحيحة".

وأكدت الشرطة المحلية، اليوم، أنها تلقت بلاغات بثلاث حالات تهديد على الأقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كليمنصو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:32
الاخوان عافاكوم اللي شاف شي حاجة ماشي هي هاديك و دخل ليه الشك فشي تصرفات يتصل بالسلطات لانه خطر الارهاب عالمي ماشي كندا و فرنسا اللي خاصهوم يحلو عينيهوم وحدهوم .. حلو عينيكوم معانا عافاكوم باش بوناني يدوز مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.