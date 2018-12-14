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كُتّاب وآراء
غياب الماء والطعام يقتل طفلة مهاجرة في أمريكا
توفيت طفلة غواتيمالية تبلغ من العمر سبعة أعوام بسبب الجفاف والإرهاق بعد ساعات من عبور الحدود الأمريكية مع المكسيك برفقة والدها، حيث تم توقيفها من قبل حرس الحدود.
ووفقا لما أعلنه حرس الحدود الخميس، تم اعتقال الطفلة ووالدها في ليلة 6 دجنبر الجاري جنوب لوردسبيرغ في نيو مكسيكو، بعد أن سلما أنفسهما إلى الأمن مع مجموعة مكونة من 163 مهاجرا.
وبعد حوالي ثماني ساعات من إلقاء القبض عليها، أصيبت الطفلة بتشنجات وحمى، ووصلت حرارتها إلى 41 درجة، فنقلت على الفور بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى في إل باسو (تكساس).
وعلى الرغم من أن تشريح الجثة سيستغرق بضعة أسابيع، إلا أن الأطباء في مستشفى بروفيدانس إل باسو أشاروا إلى أنها توفت نتيجة "الصدمة الإنتانية" والجفاف والحمى.
ووفقا لبيان حرس الحدود الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الفتاة كانت قد مكثت "لعدة أيام دون طعام أو مياه" وقت إلقاء القبض عليها.
وأضاف أن "حرس الحدود بذل كل ما بوسعه لانقاذ حياة الفتاة في أصعب الظروف".