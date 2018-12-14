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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده

ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده

ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده
هسبريس - متابعة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:20

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونا لتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

يأتي التكريم بعد تمرير الكونغرس الأمريكي، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 دجنبر الجاري.

وعام 1978، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته، عرف باسم "اتفاق كامب ديفيد".

ويعد أنور السادات (1918 - 1981 ) ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وقاد مصر إلى أول انتصار عسكري على إسرائيل بعد اتخاذه قرار الحرب ضد إسرائيل، والتي بدأت في 6 أكتوبر 1973.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوطنية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:29
لماذا لا يكرمه وهو واحد من الموقعين على اتفاق كامب ديفد الذي زاد من حدة الاحتلال وسلطته حيث التقتيل اليومي لشباب فلسطين . فكل منها سفاحان
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2 - تميرة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:35
لو كان السادات فعلا خدم القضية و الصالح المصري خاصة،وساهم في الوحدة العربية عامة،ونصر العروبة عن حق لما كرمه ترامب في مئويته و احتفل به،لاكن الحقيقة وراء الوحدة العربية التي طبل لها الاعلام المصري وبعض الأنظمة المسايرة للمسرحية ماهي إلا تكريس للوحدة مع الكيان الإسرائيلي وجعله لاعبا معترفا به في الشرق الأوسط،بمباركة الجامعة العربية وبقيادة مصر العروبة
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3 - عبد الوهاب الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:51
الغرب لن يكرم احد من السياسين الا ادا اسد لهم خدمات لا تقدر بثمن .
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