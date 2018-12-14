ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده

هسبريس - متابعة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونا لتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

يأتي التكريم بعد تمرير الكونغرس الأمريكي، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 دجنبر الجاري.

وعام 1978، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته، عرف باسم "اتفاق كامب ديفيد".

ويعد أنور السادات (1918 - 1981 ) ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وقاد مصر إلى أول انتصار عسكري على إسرائيل بعد اتخاذه قرار الحرب ضد إسرائيل، والتي بدأت في 6 أكتوبر 1973.