24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ما هو وضع "أطفال الفقر" في السياسات الرسمية؟ (5.00)

  2. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  3. زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارة للبيع على النت (5.00)

  4. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  5. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | القضاء التركي يأمر باعتقال 270 عسكريا ومدنيا

القضاء التركي يأمر باعتقال 270 عسكريا ومدنيا

القضاء التركي يأمر باعتقال 270 عسكريا ومدنيا
هسبريس - إفي
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:20

أمر القضاء التركي اليوم الجمعة باعتقال نحو 270 شخصا، أغلبهم عسكريون بينهم ضباط رفيعو المستوى، للاشتباه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو 2016 ، وفقا لما ذكرته صحيفة (حرييت).

وبدأت الشرطة عملية في إسطنبول الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي لاعتقال العسكريين المتشبه في انتمائهم لشبكة الداعية الإسلامي عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب.

ومن بين المشتبه بهم، يوجد 89 عضوا بقوات المشاه و31 من السلاح الجوي، بالإضافة إلى 85 من القوات البحرية و11 من قوات الدرك إلى جانب ثلاثة من خفر السواحل.

وعلى مدار الأسبوع الأخير فقط، اعتقلت السلطات التركية 696 شخصا بتهمة الانتماء لشبكة غولن.

وفي عملية أخرى بالعاصمة أنقرة، أمرت السلطات باعتقال 48 شخصا يعملون في قطاع الدفاع.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم فصل أكثر من ثمانية آلاف و500 عضو بالقوات المسلحة، بينهم 150 جنرالا، بسبب اتهامات بصلتهم بشكبة غولن وأغلبهم يواجهون محاكمات حاليا أو تمت محاكمتهم بالفعل.

ويمثل عدد العسكريين المشتبه بهم نحو 3.5% من إجمالي القوات المسلحة في تركيا التي يعتبر جيشها هو ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد الولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:36
مند سنة 2016 والسلطات التركية تقود حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش والشرطة ورجال الأعمال و التعليم و القضاء ماهذا الغباء السلطات مثل المخرجين التركيين يبدأون فيلم لا نهاية له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - مضحك الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:51
بدات معالم مسرحية الانقلاب تظهر ختى للاغبياء الذين صدقوا ذالك مع العلم اغلب الناس عرفته انه مسرحية هزيلة الاخراج من عميل الصهاينة اردوغان للتخلص من خصومه و معارضه بعدما تيقن ان اصبخ منبودا لذا الشعب التركي و كانت كل المؤشرات تؤكد خسارته في الانتخابات السابقة و لم يحد طريقة الا فبرمة انقلاب وهمي حتى الاطفال الصغير سيعرفون انه مسرحية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - علي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:57
دولة ديكتاتورية بامتياز تخدع الناس بافلامها وبالتطبيل الاعلامي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - azoul الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:57
هدي سميتها الديكتاتورية المعاصرة ، شغلو هاداك غير مايبقاوش مصدعين لينا روسنا ب اردوغان دار اردوغان فعل ، الناس وصلات فين أو فين بلا حس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - معلق الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:00
تركيا تعتقل الكل من أجل بقاء السلطان في الحكم ما أغبى دكتاتوريات العالم المتخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - بني عثمانوس الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:19
لن تعود الدولة ابعثمانية مهما فعل...وسيبقى التاريخ شاهدا على جرائمه...سيزول...سيزول...فأين ستذهبون يا من لاذوا به واحتموا تحت جناحه ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.