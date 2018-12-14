القضاء التركي يأمر باعتقال 270 عسكريا ومدنيا

هسبريس - إفي

أمر القضاء التركي اليوم الجمعة باعتقال نحو 270 شخصا، أغلبهم عسكريون بينهم ضباط رفيعو المستوى، للاشتباه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو 2016 ، وفقا لما ذكرته صحيفة (حرييت).

وبدأت الشرطة عملية في إسطنبول الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي لاعتقال العسكريين المتشبه في انتمائهم لشبكة الداعية الإسلامي عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب.

ومن بين المشتبه بهم، يوجد 89 عضوا بقوات المشاه و31 من السلاح الجوي، بالإضافة إلى 85 من القوات البحرية و11 من قوات الدرك إلى جانب ثلاثة من خفر السواحل.

وعلى مدار الأسبوع الأخير فقط، اعتقلت السلطات التركية 696 شخصا بتهمة الانتماء لشبكة غولن.

وفي عملية أخرى بالعاصمة أنقرة، أمرت السلطات باعتقال 48 شخصا يعملون في قطاع الدفاع.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم فصل أكثر من ثمانية آلاف و500 عضو بالقوات المسلحة، بينهم 150 جنرالا، بسبب اتهامات بصلتهم بشكبة غولن وأغلبهم يواجهون محاكمات حاليا أو تمت محاكمتهم بالفعل.

ويمثل عدد العسكريين المشتبه بهم نحو 3.5% من إجمالي القوات المسلحة في تركيا التي يعتبر جيشها هو ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد الولايات المتحدة.