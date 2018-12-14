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الرئيسية | خارج الحدود | حركة "السترات الحمراء" تحتج ضد الفساد وارتفاع الأسعار في تونس

حركة "السترات الحمراء" تحتج ضد الفساد وارتفاع الأسعار في تونس

حركة "السترات الحمراء" تحتج ضد الفساد وارتفاع الأسعار في تونس
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 15:55

قالت حركة احتجاج تونسية تطلق على نفسها "السترات الحمراء"، اليوم الجمعة، إنها استلهمت تحركها من حملة أصحاب "السترات الصفراء" الفرنسية للإعلان عن مطالب شعبية، اجتماعية واقتصادية.

ونظم نشطاء من الحركة الوليدة، وهم يرتدون أقمصة حمراء، مؤتمرا صحافيا في العاصمة اليوم للإعلان رسميا عن نشاط حركة السترات الحمراء وتحديد مطالبها.

وقال الناشط رياض جراد: "استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء، وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية"، مضيفا: "الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين. لها مطالب ترتبط بالتنمية وتحسين ظروف العيش ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار".

وتتهم الحركة الحكومة والطبقة السياسية بالفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين منذ الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، في احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم.

واعتبر جراد أن "الشعب التونسي لم يجد إلا الفساد وسوء الإدارة والفشل والتنمية غير العادلة وارتفاع نسب الفقر"، مشددا على أن "الحركة ستكون لسان حال الطبقات المهمشة، وستكون صوت مسموعا لمن لا صوت لهم".

بدوره، قال الناشط في الحركة نجيب الدزيري: "نريد أن نحملهم المسؤولية (الطبقة السياسية). الشعب التونسي يصرخ: نحن نريد أن نحلم من أجل أطفالنا لن نبقى مكتوفي الأيدي".

وأوضح الدزيري: "مثل حركة السترات الصفراء التي حددت 50 مطلبا في فرنسا. نحن حددنا 22 مطلبا اجتماعيا واقتصاديا. من هنا، جاءت فكرة السترات الحمراء. نحن ندعو إلى الاحتجاجات السلمية وضد الفوضى والتخريب".

وتتضمن مطالب الحركة، بالخصوص، تحسين ظروف العيش وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومية، وتحسين الأجر الأدنى والتقاعد وصيانة الطرق والبنية التحتية ومحاسبة الفاسدين في الإدارة.

وأعلنت الحركة، في المؤتمر الصحافي، عن الانطلاق في تكوين تنسيقيات لها في الجهات لتأطير الاحتجاجات السلمية. كما شددت على أن الحركة لا تتبع أي حزب أو جمعية، ولا تتلقى تمويلات من رجال أعمال ولا من أي أطراف أخرى.

ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديمقراطي ملهم في المنطقة العربية؛ غير أنها تواجه متاعب اقتصادية كبرى ولدت احتجاجات اجتماعية متكررة، على الرغم من صعود تسع حكومات إلى السلطة منذ 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - hakim الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:00
تونس بلد فقد البوصلة وهي في طريق الانهيار.
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-30
2 - مغربية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:08
وفي المغرب مدا سنسمها السترات السوداء او العمية لا كن السي العثماني قال المغرب افضل من فرنسا الدليل فرنسة تحرق ونحن العام زين
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18
3 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:11
بعض الزعماء العرب يقفون في وجه تنمية بلدانهم من بينهم رؤساء موريتانيا الجزائر تونس لبنان سوريا الصومال جيبوتي
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-17
4 - دايز الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:14
أما السترات الخضراء متى ستخرج للاحتجاج والطلب بحقوقها بدون فوضى؟
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5
5 - aziz الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:17
الشرط الوحيد لإنجاح الانتفاضة هو الابتعاد عن الاحزاب كلها وان تكون شعبية تلقاءية .لانها خدرت شعوبها وجعلته يعيش السراب بينما اعضاء الاحزاب استفادوا هم وعاءلاتهم من خيرات الشعب.
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22
6 - العجب العجاب الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:20
التقليد الأعمى تونس بلد ضل عن سواء السبيل منذ زمان وضل بأهله المساكين
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4
7 - skizo الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:20
ا ولا واش هادو حركات احتجاجية او حكم كرة القدم.
اضن ان هذا الشكل من الاحتجاج اسلوب قوي جدا وكذالك في غاية الرعب بالنسبة للفاسدين واللصوص ,لان هذه السترات خزان نفسي مليء بالطاقة (الشجاعة )نظرا لكون كل محتج يستمد القوة من اقرنائه المتظاهرون,المهم ان تكون تظاهرات سلمية وهذا بكل صراحة شيء(سلمية)لا اراهن علية ,لان الشعب الفرنسي دمائه نسبيا دافئة وكان هناك نوع من العنف والشغب فما بالك بالعرب اصحاب الدماء الحارة الله يستر او صافي.
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6
8 - said الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:23
إلى رقم 3 لماذا إستثنيت المغرب؟ أم تحلم أننا أصبحنا مثل ألمانيا؟ كفى من النفاق والتملق٠
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15
9 - othmane الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:26
سوف يتدخل الخلفي من جديد كعادته ليكرر نفس الهدرة باش يخلع الناس ان الحكومة العتمانية سوف تخصص ٧ مليار للموضفين إنه رقم كبير و الكبير هو الله اسي الخلفي لمادا لم تخصصو اكتر لانصاف الجميع شوف اسي الداودي حتى اللحظات الاخيرة خرجت الحكومة الاسبانية بقرار الزيادة في الاجور بدون نقاش والسلام رغم ان اسبانيا تعيش ازمة خانقة وكيف قال اس العتماني المغرب احسن من فرنسا واسبانيا و ربما المانيا يالله يا س العتماني شنو كا تسنا بالي باللموظفين ديالك وباراكا من الشح و التجوعيف
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6
10 - مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:33
هييه كاليك الربيع العربي
راه الخراب هدا ماشي الربيع
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-2
11 - Mohamed الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:36
فرنسا بلد متقدم والاحتجاجات مشروعة لان سياسة ماكرو ضد الطبقة المتوسطة يعني قليل من الاصلاح وانتها المشكل.اما تونس والمغرب العربي غارق في التخلف .ولو تعملو جميع الالوان صفراء او حمراء او اي لون لن يحل المشكل.
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0
12 - زوينة برشا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:36
زويو برشا البدعية الحمرا ... سنرى هل سيتماكرونى الريس أم سيرفع زرواطته على ريوسكم...
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0
13 - ملاحظ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:43
لا داعي للاحتجاج في هذا البلد.
ألم تكن الحكومة قد ساوت بين الذكر والأنثى في الارث؟
هذا يكفي.
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