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الرئيسية | خارج الحدود | رصاص إسرائيل يصيب عشرات المتظاهرين شرق غزة

رصاص إسرائيل يصيب عشرات المتظاهرين شرق غزة

رصاص إسرائيل يصيب عشرات المتظاهرين شرق غزة
هسبريس - متابعة
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:40

أصيب 75 متظاهرًا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، عن "إصابة 75 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن من بين الإصابات مصور صحفي، و7 مسعفين".

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Mohamed الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:05
مسيرات سلمية ؟؟؟ اشمن سلمية اشمن ؟؟؟ الحمد لله على الاعلام الغربي اللي كايفضحهم وكايفضحكم يا الكذابة .

فالمسيرات السلمية كايحرقو العجلات ؟ وكايهاجموا السياج الحدودي ؟؟
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-2
2 - عادل ابو العدالة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 19:16
كل المسيرات التي يقوم بها قادة حماس في غزة هي ليست ضد اسرائيل بل لأحراج السلطة الفلسطينية التي لها تعاون أمني مع اسرائيل و كذلك لأحراج الرئيس الفلسطيني البطل لأنه يتبنى مشروع حل الدولتين دولة لليهود و دولة الى الفلسطينيين و عاصمتها القدس الشرقية , و كل الصحف التي تحابي سياسة قادة حماس هم يعملون ضد السلطة الفلسطينية من حيث يدروا او لا يدروا .
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-1
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