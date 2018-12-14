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كُتّاب وآراء
رصاص إسرائيل يصيب عشرات المتظاهرين شرق غزة
أصيب 75 متظاهرًا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، عن "إصابة 75 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.
وقالت الوزارة في بيانها: "إن من بين الإصابات مصور صحفي، و7 مسعفين".
ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فالمسيرات السلمية كايحرقو العجلات ؟ وكايهاجموا السياج الحدودي ؟؟