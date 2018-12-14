أكاذيب الرئيس الأمريكي تنهك محامي ترامب السابق

هسبريس - إفي

أكد مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل التعاون مع القضاء لأنه قد "مل من أكاذيب" رئيسه السابق، موضحا أن الأخير كان يعلم أن دفع مبالغ مالية لشراء صمت سيدتين يرجح أنهما أقامتا علاقات معه كان "أمرا سيئا".

وأكد كوهين في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" : "أنا متعب من الأكاذيب. لقد مللت من الولاء للرئيس ترامب. قدمت ولائي لشخص لا يستحقه".

وتعد تصريحات كوهين الأولى بعد الحكم عليه الأربعاء بالسجن ثلاثة أعوام في مجموعة تهم بينها الصلة بالتحقيق حول شبكة التجسس الروسية والكذب على الكونجرس حول مشروع للرئيس لإقامة برج ترامب في موسكو.

وتنصل ترامب الخميس من كوهين، مؤكدا أنه لم يأمره قط "بمخالفة القانون".

وأصبح كوهين الأسبوع الجاري أول شخص من الدائرة المقربة لترامب يحكم عليه بالسجن.

وقضت محكمة في نيويورك بالسجن ثلاثة أعوام بحق كوهين لشراء صمت سيدتين يرجح أنهما أقامتا علاقات خارج إطار الزواج مع ترامب.

وطالبت النيابة العامة بالسجن ما بين 51 و63 شهرا بسبب "مخالفات" كوهين للقوانين الانتخابية وكذلك الإدلاء بتصريحات "كاذبة" "عمدا" حول المفاوضات على برج ترامب في موسكو الذي لم يقام في النهاية.

وأدين كوهين، الذي حضر إلى المحكمة برفقة زوجته وابنيه، في ثماني جرائم بتهرب ضريبي والإدلاء بتصريحات كاذبة لبنك ومخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وحكم القاضي ويليام اتش باولي الثالث، الذي أشاد بتعاون كوهين مع السلطات، أيضا على محامي ترامب، بسداد غرامة بقيمة 50 ألف دولار.

ويجب أن يمثل كوهين في السادس من مارس المقبل أمام السلطات لدخول السجن.

وتحمل كوهين أمام القاضي "المسئولية في كل جريمة أدين فيها".