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كُتّاب وآراء
إسبانيا تخصص 7 ملايير أورو للصناعة العسكرية
اعتمدت الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، ثلاثة برامج لتجديد ترسانتها العسكرية والدفاعية، التي رصدت لها استثمارات مالية إجمالية تقدر بـ7،33 مليارات أورو تمتد إلى غاية 2032.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية أن هذه البرامج تشمل عمليات تصنيع وتحديث وتجديد الترسانة العسكرية والدفاعية للجيش الإسباني، منها بناء خمس فرقاطات (إف 110) و348 من المركبات القتالية المصفحة (في سي إر)، بالإضافة إلى تحديث وتجديد الطائرات المقاتلة من نوع "أوروفيغتر".
وأوضح المصدر نفسه أن وزارة الدفاع الإسبانية تعتزم عبر هذه الاستثمارات المالية "تنفيذ ثلاثة مشاريع ضخمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسباني، وعلى الصناعة العسكرية الإسبانية".
ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الإسبانية، فإن هذه البرامج ستساهم في إحداث ما لا يقل عن 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القليلة القادمة .