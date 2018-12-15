24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:22
|13:27
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موجة "السترات الصفراء" تصل إلى شوارع إسرائيل
- "السترات الصفراء" تدعو إلى موجة خامسة من التظاهرات في فرنسا
- صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟
- مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية
- كاميرا للمراقبة ترصد حادث قطار سريع في تركيا
- عصيد: "داعش" يطبق النص القرآني .. و"اتحاد المسلمين" إرهابي - (123)
- مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء - (78)
- العثماني: "البيجيدي" مع حامي الدين .. تشتيت الحزب هدف للحالمين - (75)
- مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات - (53)
- رصيف الصحافة: الإدارة الأمريكية تهدد بإنهاء مهمة بعثة "المينورسو" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حفتر يسيطر على واحة تستقر فيها "داعش" بليبيا
سيطرت كتيبة تابعة للجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، اعلى منطقة أبونجيم الواقعة جنوب مدينة سرت ومعقل تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وفقا لما كشفته مصادر أمنية اليوم لـ"إفي".
وقالت المصادر نفسها إن أكثر من 150 سيارة مصفحة ومدفعية انتشرت في الأحياء الواقعة شرق الواحة، التي تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب الميناء، والتي كان قد لجأ فيها خلايا تابعة للفرع الليبي من "داعش".
وكان يوجد أيضا في أبونجيم، التي تعد ممرا مهما في اتجاه جنوب البلاد، ميليشيات تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية وقادمة من منطقة دارفور.
وتشهد ليبيا، بعد ست سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، حالة من الفوضى والحرب الأهلية، وأصبح بها حكومتان؛ أحداهما في طرابلس وأخرى في شرق البلاد برعاية المشير خليفة حفتر، وتفتقد كلاهما للشرعية السياسية والشعبية.