طائرة تعود إلى المطار بسبب "قلب بشري منسيّ"

هسبريس ـ مُتابعة

اضطرت طائرة تابعة لـ"ساوث ويست إيرلاينز"، كانت تقطع رحلة بين مدينتي سياتل ودالاس الأمريكيتين، للقيام بعودة مفاجئة بعدما أدرك العاملون بشركة الطيران أنهم نسوا إنزال قلب بشري من مقصورة الشحن.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران، دان لاندسون، "أدركنا أن شحنة ذات أهمية قصوى على متن الطائرة كان لا بد إنزالها في سياتل لتسليمها إلى أحد المستشفيات المحلية". وأضاف: "اتخذنا قرار العودة إلى سياتل للتأكد من أن الشحنة قد سلمت إلى مقصدها في الوقت المحدد".

وبحسب صحيفة "ساوث ويست آيرلاينز" فإن الطيار قرر العودة لسياتل بينما كان يحلق فوق آيداهو ليحمل القلب المتبرع به إلى إحدى منشآت معالجة الأعضاء، حيث كان من المفترض إجراء تجهيزات لعملية جراحية قريبة.

ديان سانتانا، من منظمة "سييرا دونور سيرفسيس" التي أشرفت على عملية التبرع، ذكرت في تصريحات صحفية أنه تم تسليم العضو الحيوي أخيرا بطريقة آمنة إلى مقصده. بينما أفاد المسئولون بشركة الطيران أنه جارٍ التحقيق في سبب عدم إنزال القلب من أول مرة في سياتل.