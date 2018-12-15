حكم قضائي يجعل 20 مليون أمريكي بلا تغطية صحيّة

هسبريس ـ مُتابعة

حكم قاض فيدرالي أمريكي بعدم دستورية قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، الذي دفع به الرئيس السابق باراك أوباما في الولايات المتحدة.

وجاء قرار قاضي محكمة تكساس ريد أوكونور بعد أن قام الكونغرس الأمريكي، قبل عدة أشهر، بإدخال تعديلات على القانون في إطار الإصلاح الضريبي الذي دفع به الرئيس الحالي دونالد ترامب.

قرار أوكونور رد على دعوى رفعتها نحو 20 ولاية ،يحكمها جمهوريون، عقب إقرار الإصلاح الضريبي الذي تم بموجبه إلغاء الغرامات الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي بشكل إجباري.

واعتبر أوكونور، المعين من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، أنه عقب الإصلاح لم تعد هذه الفقرة دستورية؛ وكذلك القانون بآسره.

حكم القضاء بعدم دستورية قانون "أوباما كير" يترك ما يقارب 20 مليون مواطن أمريكي بلا تغطية صحية.